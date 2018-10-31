《選股情報－石鏡泉》真的嚇大

《選股情報》昨（３０日）文題：嚇大？港股果然經得起嚇，今日（３１日）應可見好了。

昨文如下：

「美股昨晚（２９日）先升逾３００點，再回跌逾２００點收，原因是特朗普又謂中美貿戰

加碼，美股被嚇跌，但港股今日（３０日）未必被嚇到，因為今日期指結算，怕要到今午才見真

章，如今午恆指仍企穩，則是港股見好之兆。」《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

