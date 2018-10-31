《經濟通通訊社３１日專訊》外電引述市場消息人士指出，海航集團近幾個月一直嘗試出售
從空中巴士訂購飛機，曾接洽工行（０１３９８）和民行（０１９８８）旗下飛機租賃業務，涉
及至少１０架Ａ３３０飛機。（ｅｃ）
31/10/2018 15:28
【海航動向】市傳海航集團擬售一批空中巴士飛機，曾接洽工行民行
《經濟通通訊社３１日專訊》外電引述市場消息人士指出，海航集團近幾個月一直嘗試出售
從空中巴士訂購飛機，曾接洽工行（０１３９８）和民行（０１９８８）旗下飛機租賃業務，涉
及至少１０架Ａ３３０飛機。（ｅｃ）
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