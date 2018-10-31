【企業盈警】華夏醫療（０８１４３）料中期虧損最多三千萬元

《經濟通通訊社３１日專訊》華夏醫療（０８１４３）預期，截至今年９月底止６個月，錄

得公司擁有人應佔虧損２０００萬至３０００萬元，主要由於出售附屬公司的虧損所致。

該公司計劃１１月中旬公布業績。（ｍｗ）

