《經濟通通訊社３１日專訊》華夏醫療（０８１４３）預期，截至今年９月底止６個月，錄
得公司擁有人應佔虧損２０００萬至３０００萬元，主要由於出售附屬公司的虧損所致。
該公司計劃１１月中旬公布業績。（ｍｗ）
31/10/2018 08:57
【企業盈警】華夏醫療（０８１４３）料中期虧損最多三千萬元
《經濟通通訊社３１日專訊》華夏醫療（０８１４３）預期，截至今年９月底止６個月，錄
得公司擁有人應佔虧損２０００萬至３０００萬元，主要由於出售附屬公司的虧損所致。
該公司計劃１１月中旬公布業績。（ｍｗ）
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