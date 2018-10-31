【企業盈警】精雅印刷（８３９１）料中期虧損增至最多２８０萬元

《經濟通通訊社３１日專訊》精雅印刷集團（０８３９１）公布，截至９月底止６個月，錄

得虧損最多２８０萬元，而去年同期則錄得虧損約１７０萬元。虧損主要由於公司股份於今年５

月１１日上市後產生額外行政及有關經營開支，例如專業費用及審計費用；和期內，集團產生較

去年同期有所增加的非經常性上市開支所致。（ｍｗ）

