《經濟通通訊社３１日專訊》大唐潼金（０８２９９）公布，截至９月底止６個月，料中期
盈轉虧，去年同期錄得溢利淨額約１１０萬元。虧損主要由於期內人民幣貶值，外幣結存產生匯
兌虧損所致。若除去產生的匯兌虧損，集團於該期間應錄得溢利。
該公司將於１１月初公布業績。（ｍｗ）
31/10/2018 09:15
【企業盈警】大唐潼金（０８２９９）料中期盈轉虧
《經濟通通訊社３１日專訊》大唐潼金（０８２９９）公布，截至９月底止６個月，料中期
盈轉虧，去年同期錄得溢利淨額約１１０萬元。虧損主要由於期內人民幣貶值，外幣結存產生匯
兌虧損所致。若除去產生的匯兌虧損，集團於該期間應錄得溢利。
該公司將於１１月初公布業績。（ｍｗ）
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