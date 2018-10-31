【企業盈警】大唐潼金（０８２９９）料中期盈轉虧

《經濟通通訊社３１日專訊》大唐潼金（０８２９９）公布，截至９月底止６個月，料中期

盈轉虧，去年同期錄得溢利淨額約１１０萬元。虧損主要由於期內人民幣貶值，外幣結存產生匯

兌虧損所致。若除去產生的匯兌虧損，集團於該期間應錄得溢利。

該公司將於１１月初公布業績。（ｍｗ）

