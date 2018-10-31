【企業盈喜】盛業資本（８４６９）首三季溢利漲２００％

《經濟通通訊社３１日專訊》盛業資本（０８４６９）公布截至本年９月３０日止九個月的

溢利將較上年同期大幅增加約２００％，預期溢利增加乃由於，預期保理服務收益增加及預期銷

售保理資產收益增加，

該公司將於１１月公布業績。（ｓｃ）

