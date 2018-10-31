【月結－暴瀉三千】港股十月閃崩１０％六連跌，後市分析意見分岐

《經濟通通訊社記者梁凱菱、葉嘉兒３１日報道》隨著中美貿易戰不斷發酵，港股自「五窮

月」開始走下坡。本港９月起踏入加息周期，拖累「金九」未能應驗，而「銀十」亦緊隨失守，

「黃金周」對帶起投資氣氛亦愛莫能助。恆指１０月不斷下試逾一年低位，由２７０００點水平

「三級跳」至２４０００點左右，全月大瀉２８０８點或１０﹒１％，報２４９７９點。恆指連

跌六個月，創３６年來最長連跌紀錄。

對於１１月大市走勢，《經濟通通訊社》訪問了兩位專家，兩者看法各異。看淡的，預料恆

指會先後跌穿２３０００點及２２０００點關口；而看好的，則估計港股會逐步反彈至

２７０００點水平。



＊中美股市暴瀉雙重打擊，港股曾創近１８個月低＊



１０月首個星期為內地黃金周假期，但濠賭、內需、本地零售及消費品股等均未見大幅上漲

，拖累港股無法承接９月底的升勢。在缺乏北水支持下，港股首個交易日（２日）已出師不利，

單日大瀉逾６００點。隨後人民銀行在內地股市復市前夕（７日），提前宣布將會實施定向降準

，但受累於中美關係惡化，以及外圍股市下挫，Ａ股假期後首日大幅補跌，而港股亦跟隨受壓。



及至１０日，行政長官林鄭月娥發表任內第二份《施政報告》，當中「重中之重」仍是房屋

及土地政策。部分本地地產股於報告公布前一度被炒上，惟出爐後則隨市回吐。報告建議推出「

土地共享先導計劃」，更好利用那些不在政府發展規劃的私人擁有土地，以在短中期滿足公營和

私營房屋的需求。同時，落實佔地約１７００公頃的東大嶼人工島計劃，提供４０萬個住屋單位

，亦將新增土地的公私營房屋比例調整至「７：３」。土地供應增加，且公屋比例上升，本地地

產股近全線受壓。

隨後，美國國債孳息率高企，其中，十年期債息攀升至七年高位，而兩年期更再創１０年新

高，拖累美股暴跌，港股亦不能倖免，１１日於股價圖上形成一個逾７００點的大裂口，並失守

２６０００點關口。

另一方面，美國聯儲局９月份的議息會議紀錄發出鷹派訊號，表明將繼續漸進加息，進一步

鞏固１２月加息的預期，帶動美元向上，美匯指數重上９６。而人民幣則跌跌不休，中間價由上

月最後一個交易日的６﹒８７，下滑至今日的６﹒９６水平，跌幅逾８００點子，而今日的

６﹒９６４６中間價，更是逾１０年新低。在人民幣貶值下，Ａ股繼月中跌穿２０１６年１月的

「熔斷底」２６３８點後，仍不斷下試低位，月內低見２４４９點的近４年新低。

眼見及此，內地多個官員傾巢維穩，包括國務院副總理劉鶴及一行兩會首長，其後又針對股

權質押問題提出拯救方法，市場亦傳出國家隊入市維穩，針對性購入券商股及內房股，助中港股

市短暫上揚。

不過，受累於美國多間公司盈利展望疲弱，以及科網企業績遜預期影響，美股再度暴瀉，拖

累恆指跌穿２５０００點，一度下插至２４５４０點，創近１８個月新低。

總結大市走勢，港股５月軟３３９點或１﹒１％，６月瀉１５１３點或５﹒０％，７月再滑

３７２點或１﹒３％，８月走低６９４點或２﹒４３％，９月份跌１００點或０﹒３６％，１０

月則重挫２８０８點或１０﹒１％。大市連跌六個月，累瀉５８２８點或１８﹒９％。

國指方面，５月收低３５３點或２﹒９％，６月滑９０５點或７﹒６％，７月軟４８點或０

﹒４％，８月跌１４９點或１﹒３５％，９月則上揚１４２點或１﹒３１％，１０月轉跌

８７９點或８％。



＊沈振盈：港股１１月續走低，料跌至２２０００＊



訊匯證券行政總裁沈振盈對《經濟通通訊社》表示，受制於美國股市回吐、意大利政局不明

，以及中國股市持續試底等多種因素，港股１０月持續低迷，預料不明朗因素仍會於１１月持續

，恆指仍有下行壓力。

美股方面，美國大部分科技股不斷被吹捧，以致股價被炒得過高。納指於今年８月創下

８１３３點紀錄後，至今大挫近１２％。當中，亞馬遜股價已經由９月４日創下的２０３９美元

高位，下跌近２５％，至上日（３０日）收市的１５３０美元。加上，目前科技股處於技術性熊

市，預計股價會持續回落。

另外，美國聯儲局自去年１０月開始循序漸進縮表，美國國債孳息率已升至３厘以上。沈振

盈認為，在美股前景不明朗之下，港股亦難以造好。

不過，光大新鴻基財富管理策略師溫傑的看法則相對樂觀。他對《經濟通通訊社》表示，預

料美國總統特朗普將於中期選舉（１１月６日）後「休息放假」，屆時市場氣氛轉好，股市會迎

來短線反彈，帶動港股觸底回升。

至於意大利政局方面，沈振盈指出，歐盟前所未有否決意大利２０１９年財政預算案，反映

雙方存在分歧，拖累歐洲股市表現。

溫傑不否認歐股或會受影響，但強調目前意大利有約３個星期提出修訂方案，換言之踏入談

判期，變數仍然存在，而歐股向來對港股影響甚微，所以不擔心意大利方面的消息。據悉，意大

利政府當於１１月１３日提交新一份預算案。



＊溫傑：最高升至２７５００，貿戰影響在預期內＊



沈振盈又提到，中美貿易戰未有好轉跡象，對內地經濟的負面影響逐漸浮現。即使人民銀行

年內四次降準放水，但只對實體經濟有提振作用，對股市則幾無影響。雖然市場一度傳出國家隊

入市維穩，但所帶動的反彈僅屬短暫，實際是否真有其事，至今仍存疑。

他指出，現階段的熊市「非同小可」，料港股將在１１月跌穿２３０００點至２２０００點

且未見底，看不到向上動力，沒有持貨的投資者不應入市。

相對樂觀的溫傑，同意貿易戰打擊內地經濟，但認為由於市場已有預期，往後實際公布的經

濟數據，或會反高潮地勝市場預期，刺激中港股市反彈。而內地近月不斷推出利好措施及政策，

預料隨後時間仍會繼續，亦有助市場氣氛轉好。

基本面方面，溫傑認為，匯控（００００５）及中資金融股表現較佳，相關股份或會因而向

上，帶動港股回穩，料恆指１１月於２４５００至２７０００點徘徊，甚至進一步升上

２７５００點水平。

不過，沈氏認為，即使企業業績亮麗，也只反映公司過去情況。面對環球經濟問題，未來業

務恐受累轉差，建議持貨投資者「現時應該以唔蝕為前提，趁輕微反彈便散貨減磅，不要再妄想

」。

雖然兩位專家對後市看法不一，但這正正反映１１月市況充斥不明朗因素，投資者宜審慎行

事。

