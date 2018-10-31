【月結－暴瀉三千】石油、煤炭股料成１１月焦點，惟宜審慎買入

《經濟通通訊社記者梁凱菱、葉嘉兒３１日報道》內地「十一黃金周」刺激作用未能奏效，

內需、澳門賭業，以及本地零售和消費品股，均在大市重挫下，不能獨善其身。面對不明朗的

１１月，《經濟通通訊社》訪問兩名專家對宜買入的板塊看法不一，有的看好石油股，有的則建

議留意煤炭及低端內需股，但雙方均一致看淡騰訊（００７００）等科技股。



＊溫傑：油價料升石油股要買，首選中海油＊



要數１１月初的政經大事，除了美國中期選舉外，美國對伊朗實施次輪制裁相信也榜上有名

。事實上，美國制裁伊朗並非新鮮事。美國總統特朗普５月宣布退出２０１５年簽訂的伊朗核協

，並恢復制裁伊朗。措施分兩輪進行，首輪對黃金及貴金屬等制裁已於８月６日生效，次輪則涉

及重頭戲－－石油。伊朗去年是石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）成員國中的第二大產油國，全球排

名則位列第六。原油供應減少，自然會推升油價，早前更有大型石油交易商預測，國際油價將於

今年第四季重返每桶１００美元。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑雖然未有如交易商般樂觀，但認為油價上升是不爭的事實，

他對《經濟通通訊社》表示，預料紐約期油年底前有望升至７５美元。如果與紐約１２月期油上

日（３０日）收市價６６﹒１８美元比較，美國油價或仍有約１３％潛在升幅。

他表示，雖然ＯＰＥＣ在６月會議上同意每日增加１００萬桶原油產量，但相信美國制裁伊

朗的因素足以抵銷增產的影響，故看好石油石化股，特別是盈利能力較高的中海油

（００８８３）。該股月初創出１５﹒７８元的逾７年新高，惟上周則回吐至１２﹒９元，跌幅

逾１８％，認為現價（１３﹒４６元）買入已吸引，目標看１５元。

不過，南華金融集團高級策略師岑智勇對《經濟通通訊社》認為，沙特和俄羅斯等其他主要

產油國較早前暗示或會增產，原油產量仍存在變數，建議投資者小心留意，不應馬上入市。



＊岑智勇：入冬煤炭需求增，部署中煤神華＊



１１月踏入冬季，居民傳統上燒煤過冬，刺激煤炭需求增加。岑智勇認為，入冬對煤炭股構

成正面影響，投資者可多加留意。其中，中煤能源（０１８９８）業績不俗，首三季淨利潤增近

７７％，而神華（０１０８８）雖然首三季少賺近４％，但由於股價吸引，亦可部署。

溫傑則表示，煤炭股受制市場氣氛，近期表現波動，投資者可小注買入神華。

另一邊廂，為了解決污染問題，內地近年積極推動「煤改氣」，天然氣需求隨之增加。溫傑

提醒，內地去年出現氣荒，即天然氣供不應求，部分地方更限氣、停氣，而液化天然氣價格更推

升至歷史新高，「煤改氣」今年仍存在不確定性，建議投資者小心留意。



＊基本消費股仍有吸引力，抵禦貿易戰陰霾＊



內需股於黃金周表現不振，岑智勇表示，目前環球經濟氣氛不景，未來高端內需股或會受壓

。其中，Ａ股的重磅股－－貴州茅台（滬：６００５１９）第三季業績意外「跳崖式」放緩，收

入及純利均僅錄得單位數增長，遠遜市場預期，市場因而憂心內地消費確實正在降級，故提醒投

資者避免介入。

不過，他仍然對低端內需股有信心，料可留意食品飲料股等。其中，Ｈ＆Ｈ國際

（０１１１２）第三季數據亮麗，嬰幼兒營養品收益升近１８％，可作投資者考慮。

無獨有偶，溫傑亦認為可以買入內需股，特別是非奢侈品，包括運動、鞋類等，因為相信在

中美貿易戰陰霾下，內需股的吸引力始終較出口股高。



＊「股王」光輝不再，下月中派季績難憧憬＊



對於昔日的港股「股王」－－騰訊將於下月１４日公布第三季業績，兩位專家異口同聲看淡

。

內地自今年下半年起嚴厲限制打機，其中，教育部等八部門擬限制青年打機時間，而多個官

媒亦接三連三發文批評打機。溫傑相信，騰訊第三季業績將會受到影響，並一致看淡其他手遊股

的成績表。

不過，他認為，騰訊現價已跌得過多，料業績對股價影響不大，放榜後或於現價爭持。事實

上，以６月初的４３１﹒６元高位計，騰訊至今已累瀉逾３８％。如果以１月底創出的

４７５﹒７２元歷史高位比較，更暴跌近４４％，遠拋離恆指今年至今的跌幅。

被問到騰訊甚麼時候可以翻生，溫傑認為，目前市場氣氛始終差，基金經理會沽出對盈利前

景有擔憂的股份，現階段仍難言騰訊可以重回昔日３００元，甚至４００元以上的水平，相信要

待美國納斯達克指數以及科技股等造好，騰訊才有明顯反彈。

岑智勇亦同意，認為科技股主要視乎其增長力，惟現時未有政策配合，不建議投資者沾手。

