【月結－暴瀉三千】表列１１月份重要政經事項

《經濟通通訊社３１日專訊》表列１１月份重要政經事項：



地區 重要事項╱數據公布

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香港

１日 －零售銷售值 （９月）

２日 －九龍啟德第４Ｂ區３號地盤截標

７日 －港交所（００３８８）第三季業績

９日 －九龍啟德第４Ｂ區４號地盤截標

－恆指公司收市後公布季檢

１３日 －中國旺旺（００１５１）中期業績

－ＭＳＣＩ季檢，香港時間１４日開市前有結果

１４日 －騰訊控股（００７００）第三季業績

－領展房產基金（００８２３）中期業績

１６日 －ＧＤＰ （第三季）

－失業率 （１０月）

２０日 －綜合ＣＰＩ （１０月）

２５日 －立法會九西補選

２６日 －進出口數據 （１０月）

３０日 －零售銷售值 （１０月）



中國大陸

１日 －財新中國製造業ＰＭＩ （１０日）

８日 －進出口數據 （１０月）

９日 －ＣＰＩ與ＰＰＩ （１０月）

２９日 －Ｇ２０阿根廷峰會一連三日，傳國家主席

習近平與美國總統特朗普舉行會談

３０日 －官方製造業ＰＭＩ （１１月）





外圍

２日 －美國失業率及非農業就業數據 （１０月）

３日 －日本文化節休市

４日 －美國對伊朗次輪制裁生效

５日 －美國ＩＳＭ非製造業指數 （１０月）

６日 －美國中期選舉

－澳洲議息

７日 －英國議息

７日至８日 －聯儲局議息，香港時間９日凌晨有結果

９日 －美國ＰＰＩ （１０月）

１３日 －意大利政府向歐盟提交新預算案

１４日 －美國ＣＰＩ （１０月）

－美國財政預算月報 （１０月）

１５日 －美國進口物價指數 （１０月）

－美國出口格價指數 （１０月）

２１日 －美國耐用品訂單 （１０月）

２２日 －美國感恩節，美股提早收市，翌日全日休市

２３日 －日本勞動日休市

２８日 －美國ＧＤＰ

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（ｋｔ、ｋｌ）

