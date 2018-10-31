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即市新聞

31/10/2018 09:22

美股急升，港股高開１６７點報２４７５２，國指漲８５點

　　《經濟通通訊社３１日專訊》美股大幅回升，然而中國公布ＰＭＩ遜市場預期，限制港股今
日反彈幅度。
　　恆生指數新報２４７５２，升１６７點或升０﹒６８％，主板成交２５﹒８８億元。國企指
數報１００８４，升０﹒８５％或升８５點。
　　美國股市周二（３０）受惠於晶片及運輸股強勁上漲，道指收漲４３１點或１﹒８％，報２
４８７４點；標普５００指數漲４１點或１﹒６％，報２６８２點；納指收高１１１點或１﹒６
％，收報７１６１點。
　　中國１０月官方製造業ＰＭＩ降至５０﹒２％，低預期。
　　港股中，舜宇光學（０２３８２）高開４﹒５１％，報６７﹒１５元，暫為升幅最大恆２２
成分股。瑞聲科技（０２０１８）亦升３﹒０７３％，報５８﹒７元。
　　重磅股方面，騰訊（００７００）升１﹒９８％，報２５７﹒２元；中移動（００９４１）
漲１﹒１２％，報７２﹒２元；匯控（００００５）升０﹒５５％，報６３﹒５元；友邦保險（
０１２９９）升０﹒３４３％，報５８﹒４５元。
　　中資金融股個別發展，建行（００９３９）跌０﹒１６％，報６﹒１９元；工行
（０１３９８）軟０﹒３８％，報５﹒２６元；國壽（０２６２８）升１﹒１６％報１５﹒６８
元；平保（０２３１８）升１﹒７２％，報７３﹒８元。
　　恆安國際（０１０４４）跌２﹒１６％，報６１﹒２元，為跌幅最大恆指成分股。（ｅｃ）

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