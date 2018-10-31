《盤後部署》港匯弱勢港股反彈動力有限，短期續受制於２５０００

《經濟通通訊社３１日專訊》美股於本周一（２９日）急跌後，隔晚受惠於晶片及運輸股強

勁表現下反彈，道指急升４３１點，報報２４８７４點。港股昨日低見２４５４０點，再創近

１８個月新低後，今早跟隨外圍高開１６７點，其後在本港多隻科技股帶動下，港股升幅持續擴

大，其間升幅雖一度收窄至只有１１４點，低見２４７００點，但午後科技股繼續強勢，加上中

證監及銀保監的維穩效應未消退，滬指重上二千六關，最多升４４點，高見２６１２點，而港股

最終全日以最高位收市，報２４９７９點，收漲３９４點或１﹒６％，但十月則累挫２８０８點

或１０﹒１１％。

國指重上一萬關，收報１０１３８點，升１３９點或１﹒４％。滬指收報２６０２點，漲

３４點或１﹒３５％。



＊美非農薪酬數據若勝預期，將加大１２月加息預期＊



自美國總統特朗普表示，可能會在１２月初前向中國所有進口商品徵收關稅後，中美貿易緊

張關係升級，刺激市場避險情緒持續，資金近日不斷流入美元，美匯指數於上周企穩９６關後，

於本周再下一城，昨日急升０﹒４５％兼衝破９７關，收報９７﹒０１１，於今日亞洲時段更高

見９７﹒０６３。美匯持續走高，港元及人民幣不斷走弱，港元日內低見７﹒８４７４，再度逼

近７﹒８５弱方保證水平。而離岸人民幣（ＣＮＨ）及在岸人民幣（ＣＮＹ）則分別低見

６﹒９７９７及６﹒９７８３。

美國本周將有重磅經濟數據出台，明日（１日）將會公布製造業ＰＭＩ指數，預測值為

５５﹒８，略低於前值的５５﹒９。ＩＳＭ製造業指數預測值為５９，低於前值的５９﹒８。本

周五（２日）則將會公布１０月份非農新增職位數據，市場預測增加１９﹒５萬份，高於９月份

的１３﹒４萬份，而預測平均時薪則按年升３﹒１％，同樣高於９月份的按年增幅２﹒８％，預

測按月升０﹒２％，略低於前值的０﹒３％。若就業及薪酬數據均較預期理想，料會加大市場對

今年１２月加息的預期兼推高美匯，不利港股表現。



＊貿易戰衝擊抵銷維穩效應，滬指恐續在二千六爭持＊



Ａ股方面，中央維穩效應持續，昨日有消息指，為針對當前民營上市公司面臨的股權質押流

動性危機，北京市擬設立數百億人民幣基金解決相關危機。另外，銀保監亦指出，將不斷提高對

民企及小微企業授信比重。同時，銀保監及中證監上日先後發聲維穩，市場正面情緒持續，帶動

滬指今日收復二千六關。事實上，縱使維穩效應對Ａ股表現有所支撐，但人民幣貶值及中美貿易

戰相互抵銷下，加上貿易戰實質影響逐步浮現，而近日內地經濟數據有放緩迹象，Ａ股成交又沒

有顯著增加，滬指恐會繼續在二千六關爭持。

Ａ股仍未走出谷底，港股後市氣氛難言會大幅好轉，港股今日雖反彈近４００點，更以全日

最高位收市，但全月計港股仍累跌２８０８點或超過一成。而貿易戰困擾港股下，過往大市反彈

時間甚短，反映不少資金趁高位減持，料該情況仍會持續。加上港匯弱勢，加深市場對資金流走

的憂慮，港股反彈動力有限。技術上，港股已連續五日受制於二萬五關，要衝破１０天線

（２５１８５點）仍有相當阻力，若失守昨日創下的一年半低位２４５４０點，恐會進一步下試

２４０００點。（ｔｔ）

