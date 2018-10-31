《外地經濟》美國１０月消費者信心指數觸及１８年新高

《經濟通通訊社３１日專訊》美國１０月消費者信心指數升至１３７﹒９，為２０００年９

月以來最高，市場原預期會下降至１３６，主要受強勁的就業市場所帶動，令人更加預期強勁的

經濟增長將持續到明年初。

不過樓市偏弱及金融市場條件趨緊為經濟擴張蒙上陰影。數據顯示，８月樓價增速進一步放

緩，再次顯示抵押貸款利率上調打壓樓市需求。（ｍｎ）

