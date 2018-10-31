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31/10/2018 13:12

【日本議息】日本央行一如預期維利率不變，削今財年經濟增長預測

　　《經濟通通訊社３１日專訊》日本央行一如預期地維持利率於負０﹒１％不變，並承諾將引
導１０年期日債收益率維持在０％附近。
　　央行將今財年經濟增長預測由１﹒５％降至１﹒４％，核心通脹預測由原先的０﹒５％至１
％，調整至約１％。
　　央行還針對長期寬鬆貨幣政策發出比３個月前為更強烈的警告，稱金融系統穩定性遭破壞的
風險暫時不高，但值得關注。（ｍｎ）

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