【日本議息】日本央行一如預期維利率不變，削今財年經濟增長預測

《經濟通通訊社３１日專訊》日本央行一如預期地維持利率於負０﹒１％不變，並承諾將引

導１０年期日債收益率維持在０％附近。

央行將今財年經濟增長預測由１﹒５％降至１﹒４％，核心通脹預測由原先的０﹒５％至１

％，調整至約１％。

央行還針對長期寬鬆貨幣政策發出比３個月前為更強烈的警告，稱金融系統穩定性遭破壞的

風險暫時不高，但值得關注。（ｍｎ）

