【企業盈警】漢華專業服務料中期虧損按年減少８０％至９０％

《經濟通通訊社３１日專訊》漢華專業服務（０８１９３）發盈警，集團預期今年９月底止

６個月將會錄得虧損按年減少約８０％至９０％，主要由於期間按公允價值計入損益的金融資產

之公允價值虧損約１０７０萬元所致。

該集團中期業績進一步詳情預期將於下月９日公布。（ｋｔ）

