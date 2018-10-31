《談國論企－黎偉成》工業大企前九個月利潤穩增

《談國論企》中國的規模以上工業企業實現利潤總額於２０１８年９月份同比增長無疑有所

收窄，但１－９個月累計利潤仍保持雙位數高增長勢頭，乃受惠於實現主營業務收人穩增和成本

受控，於美國對華掀起一波又一波貿易戰之際該屬難得的良好發展和表現。中國政府對美方頻頻

施壓作被動式的反制的同時，還積極採取財稅措施力挺以供給側結構性改革支持內需的政策與策

略，取得預期佳效，實體經濟該保穩中有進成長。



＊通信及其他電子設備利潤略增似受困貿戰＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，規模以上工業企業實現利潤總額於２０１８年９月

份達５，４５５億元的同比增長４﹒１％，即使是最近半年以來增長最慢的一個月，但相對於３

月份所增的３﹒１％多增整整１個百分點，而１－９月份累計４﹒９７萬億元的升幅仍然高達

１４﹒７％，在特朗普於３月份開始對華作出貿易宣戰，到７、８月份對進口的中國商品單方面

作出兩階段落實加徵關稅措施，使中國在經貿等方面面對頗為沉重的壓力，但工業生產穩增，規

模以上工業企業實現利潤亦基本保持相對良性的增長，屬相當難得的表現，重點有：

特別惹人注目的，當然是（一）三大類別產業中的（Ｉ）製造業（規模以上工業企業．下同

），實現利潤總額於２０１８年１－９月份達４﹒２萬億元同比增長１２﹒５％，即使較

２０１７年同期所增１９﹒６％低６﹒９個百分點，而這與規模以上製造業企業增加值實際增長

２０１８年１－９月份均增５﹒７％和少增１﹒６個百分點，屬同步的發展和效益，其中（ｉ）

專用設備製造業的實現利潤同比增長２１﹒３％，乃於２０１７年１－９月的２４﹒５％大幅增

長底下的持續快速上升，表現相當突出；（ｉｉ）通用設備製造業多賺８﹒５％，比上年同期的

升幅１５﹒８％要低７﹒３個百分點，卻仍屬處於相對高單位數的增長，不算差。

但（ｉｉｉ）計算機、通信及其他電子設備僅增２﹒３％，較２０１７年１－９月份所增的

１７﹒７％明顯少增１５﹒５個百分點，相信是受到美方主要針對以通信、電子設備等技術項目

的貿戰所壓，問題是此方面的大企仍保持利潤增長，基本可以接受。

至於（ＩＩ）採礦業，實現利潤總額於２０１８年１－９月累計４２９５﹒６億元，同比大

增５０％，更是在上年同期飆升４﹒７倍之增，表現明顯好轉；（ＩＩＩ）電力、熱力、燃氣及

水生產和供應業３３３４﹒８億元即使僅增８﹒８％，卻扭轉２０１７年前三季度下跌

１８﹒３％之況。

三大產業整體實現淨利潤皆有改善，因（二）成本控制取得預期成效，（１）即使實現主營

業務收入合計７７﹒１萬億元同比增長９﹒４％，相對於上年１－９月份的１２﹒５％升幅少增

３﹒１個百分點，但（２）每百主營業務收入成本８４﹒３１元，減低０﹒２９元，較上年同期

所減的０﹒２３元多減０﹒０６元，和每百主營業務收入中的費用８﹒２９元亦減０﹒０２元，

遂使（３）主營業務利潤率６﹒４４％，比上年提升０﹒２９個百分點。



＊主營業務收入穩增成本受控利潤率提升＊



由是使（三）整體的資產負債情況有好轉，此可見之於資產負債率於２０１８年９月末時所

達的５６﹒７％，比上年同期低０﹒４個百分點，因：資產總計１１１﹒４萬億元同比增長７％

，比負債合計６３﹒１萬億元所增的６﹒１％高０﹒９個百分點，使所有者權益合計４８﹒３萬

億元的升幅達到８﹒２％。

需要注意和改進者，為（四）應收帳款於２０１８年９月末時達１４﹒２萬億元，同比增長

１０﹒８％，比２０１７年同期的８﹒８％升幅高２個百分點；平均回收期４６﹒９天，多

０﹒３天，非上年同期之跌１天。和產成品存貨４﹒２６６萬億元同比增長９﹒４％，高於上年

同期１﹒６個百分點，但周轉期則持平於上年同期的１６﹒９天。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

