《異動股》舜宇（２３８２）昨創１７個月低後，現彈６％暫冠藍籌

《經濟通通訊社３１日專訊》科技股今早普遍上揚。舜宇光學科技（０２３８２）早前創近

１７個月新低後，現價上升５﹒６８％報６７﹒９元暫冠藍籌。該股成交約１５２萬股，涉資

１﹒０１億元。

另外，瑞聲科技（０２０１８）現價上漲５﹒３６％，報６０元，直逼１０天線；成交約

２７萬股，涉資１６３２萬元。比亞迪電子（００２８５）則低位反彈３﹒５１％，報８﹒８５

元，升破１０天線（１０﹒０９６元）；成交約５７萬股，涉資５０５萬元。

蘋果推出新ｉＰａｄＰｒｏ、ＭａｃＢｏｏｋ ａｉｒ及Ｍａｃ Ｍｉｎｉ，將於１１

月７日上市。

現時，恆生指數報２４８５７，上升２７２點或上升１﹒１１％，主板成交５３﹒４９億元

。上證綜合指數報２５７１，上升３點或上升０﹒１２％，成交６５﹒６９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） ６７﹒９０元 上升５﹒６８％

瑞聲科技（０２０１８） ６０﹒００元 上升５﹒３６％

偉易達 （００３０３） ９１﹒６５元 上升０﹒１１％

比亞迪 （００２８５） ８﹒９３元 上升４﹒４４％

中國鐵塔（００７８８） １﹒１９元 無升跌

聯想集團（００９９２） ４﹒９９元 上升０﹒６０％

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（ｋｔ）

