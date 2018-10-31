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31/10/2018 09:36

《異動股》舜宇（２３８２）昨創１７個月低後，現彈６％暫冠藍籌

　　《經濟通通訊社３１日專訊》科技股今早普遍上揚。舜宇光學科技（０２３８２）早前創近
１７個月新低後，現價上升５﹒６８％報６７﹒９元暫冠藍籌。該股成交約１５２萬股，涉資
１﹒０１億元。
　　另外，瑞聲科技（０２０１８）現價上漲５﹒３６％，報６０元，直逼１０天線；成交約
２７萬股，涉資１６３２萬元。比亞迪電子（００２８５）則低位反彈３﹒５１％，報８﹒８５
元，升破１０天線（１０﹒０９６元）；成交約５７萬股，涉資５０５萬元。
　　　　蘋果推出新ｉＰａｄＰｒｏ、ＭａｃＢｏｏｋ　ａｉｒ及Ｍａｃ　Ｍｉｎｉ，將於１１
月７日上市。
　　現時，恆生指數報２４８５７，上升２７２點或上升１﹒１１％，主板成交５３﹒４９億元
。上證綜合指數報２５７１，上升３點或上升０﹒１２％，成交６５﹒６９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學（０２３８２）　　　６７﹒９０元　　上升５﹒６８％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　６０﹒００元　　上升５﹒３６％
　　偉易達　（００３０３）　　　９１﹒６５元　　上升０﹒１１％
　　比亞迪　（００２８５）　　　　８﹒９３元　　上升４﹒４４％
　　中國鐵塔（００７８８）　　　　１﹒１９元　　無升跌
　　聯想集團（００９９２）　　　　４﹒９９元　　上升０﹒６０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｔ）

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