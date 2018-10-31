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即市新聞

31/10/2018 13:12

《異動股》騰訊（７００）升幅擴大至近４％，其他手遊股個別發展

　　《經濟通通訊社３１日專訊》港股回升，騰訊（００７００）午後漲幅擴大，最新升
３﹒８１％，報２６１﹒８００元；成交約１７４７萬股，涉資４５﹒１５億元。該公司將於
１１月１４日公布季度業績。麥格理最新維持騰訊「跑贏大市」投資評級，目標價維持５３２元

　　其他手遊股及網遊股個別發展，博雅互動（００４３４）跌２﹒６７％，報１﹒８２０元；
網龍（００７７７）升３﹒５２％，報１３﹒５４元。
　　現時，恆生指數報２４７９４，升２０９點或升０﹒８５％，主板成交５７６﹒９１億元。
國企指數報１００７９，升０﹒８１％或升８０點。
　　上證綜合指數報２５９６，升２８點或升１﹒１２％，成交９８８﹒４５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　博雅互動（００４３４）　　　１﹒８２０元　　　跌２﹒６７４％
　　雲遊控股（００４８４）　　　６﹒２７０元　　　無升跌
　　騰訊控股（００７００）　２６１﹒８００元　　　升３﹒８０７％
　　網龍　　（００７７７）　　１３﹒５４０元　　　升３﹒５１７％
　　ＩＧＧ　（００７９９）　　　８﹒０７０元　　　升１﹒１２８％
　　飛魚科技（０１０２２）　　　０﹒３７５元　　　升４﹒１６７％
　　天鴿互動（０１９８０）　　　４﹒１００元　　　升２﹒２４４％
　　遊萊互動（０２０２２）　　　０﹒９２０元　　　跌３﹒１５８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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