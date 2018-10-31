《異動股》騰訊（７００）升幅擴大至近４％，其他手遊股個別發展

《經濟通通訊社３１日專訊》港股回升，騰訊（００７００）午後漲幅擴大，最新升

３﹒８１％，報２６１﹒８００元；成交約１７４７萬股，涉資４５﹒１５億元。該公司將於

１１月１４日公布季度業績。麥格理最新維持騰訊「跑贏大市」投資評級，目標價維持５３２元

。

其他手遊股及網遊股個別發展，博雅互動（００４３４）跌２﹒６７％，報１﹒８２０元；

網龍（００７７７）升３﹒５２％，報１３﹒５４元。

現時，恆生指數報２４７９４，升２０９點或升０﹒８５％，主板成交５７６﹒９１億元。

國企指數報１００７９，升０﹒８１％或升８０點。

上證綜合指數報２５９６，升２８點或升１﹒１２％，成交９８８﹒４５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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博雅互動（００４３４） １﹒８２０元 跌２﹒６７４％

雲遊控股（００４８４） ６﹒２７０元 無升跌

騰訊控股（００７００） ２６１﹒８００元 升３﹒８０７％

網龍 （００７７７） １３﹒５４０元 升３﹒５１７％

ＩＧＧ （００７９９） ８﹒０７０元 升１﹒１２８％

飛魚科技（０１０２２） ０﹒３７５元 升４﹒１６７％

天鴿互動（０１９８０） ４﹒１００元 升２﹒２４４％

遊萊互動（０２０２２） ０﹒９２０元 跌３﹒１５８％

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（ｅｃ）

