《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》人社部新聞發言人盧愛紅在發布會介紹，
前三季，中國就業形勢總體穩定。１－９月，累計實現城鎮新增就業１１０７萬人，同比增加
１０萬人。就業困難人員實現就業１３６萬人，同比增加３萬人。
三季度末，全國城鎮登記失業率為３﹒８２％，降至多年來低位。９月全國城鎮調查失業率
為４﹒９％，同比略降。
31/10/2018 10:21
【駐京專電】人社部：９月全國城鎮調查失業率略降至４﹒９％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》人社部新聞發言人盧愛紅在發布會介紹，
前三季，中國就業形勢總體穩定。１－９月，累計實現城鎮新增就業１１０７萬人，同比增加
１０萬人。就業困難人員實現就業１３６萬人，同比增加３萬人。
三季度末，全國城鎮登記失業率為３﹒８２％，降至多年來低位。９月全國城鎮調查失業率
為４﹒９％，同比略降。
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