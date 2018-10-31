【駐京專電】人社部：９月全國城鎮調查失業率略降至４﹒９％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》人社部新聞發言人盧愛紅在發布會介紹，

前三季，中國就業形勢總體穩定。１－９月，累計實現城鎮新增就業１１０７萬人，同比增加

１０萬人。就業困難人員實現就業１３６萬人，同比增加３萬人。

三季度末，全國城鎮登記失業率為３﹒８２％，降至多年來低位。９月全國城鎮調查失業率

為４﹒９％，同比略降。

