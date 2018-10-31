《午市前瞻》港股小漲大回，短期２５２００點受阻

《經濟通通訊社３１日專訊》受惠於晶片及運輸股強勁上漲，美國股市周二（３０）急升逾

１％。道指收漲４３１點或１﹒８％，報２４８７４點；標普５００指數漲４１點或１﹒６％，

報２６８２點；納指收高１１１點或１﹒６％，收報７１６１點。美股大幅回升，然而中國公布

ＰＭＩ遜市場預期，限制港股今日反彈幅度。

恆生指數今早高開１６７點報２４７５２點，其後穩定上揚，最高曾觸及２４８７２點，中

午收報２４７３２點，升１４７點或０﹒６％，主板成交５５０億元。國指午收報１００５０點

，升５１點或０﹒５１％。

中國１０月官方製造業ＰＭＩ降至５０﹒２％遜預期。然而，上證綜合指數午收報

２５９７，上升２９點或上升１﹒１３％，成交９４１﹒７７億元人民幣。

藍籌方面，舜宇光學科技（０２３８２）早前創近１７個月新低後，今早反彈８﹒９５％，

報７０元，為半日升幅最大藍籌。中石化（００３８６）業績公布後瑞信降目標，由９﹒９元下

降至９﹒５元，上午急挫４﹒５９％，報６﹒２４元，暫為最差藍籌。



＊神華獲花旗唱好漲近４％，濠賭股個別發展＊



踏入業績期，多間公司公布季績。煤炭股中國神華（０１０８８）今年首九月淨利潤下跌近

４％至３７２﹒０７億元人民幣，獲花旗唱好，瑞信升目標價至２１元，今早股價揚

３﹒８４％，報１７﹒８６元。與此同時，國航（００７５３）宣布首九月少賺１６％，惟大和

認為估值吸引，重申籲買入，股價上漲４﹒７５％，報６﹒１８元。

另外，美高梅中國（０２２８２）上季經調整ＥＢＩＴＤＡ增６﹒４％，今早揚

１﹒４５％，報１１﹒１６元。野村發表研究報告指，部分濠賭股已公布第三季業績，預料當中

金沙（０１９２８）、銀娛（０００２７）及澳博（００８８０）中場業務收入的市佔率總共流

失４５０點子，意味美高梅、新濠（００２００）及永利澳門（０１１２８）在中場方面的市佔

率上升。永利澳門半日漲２﹒０４％，報１６﹒０４元；金沙半日升１﹒６５％，報３０﹒８元

；銀娛升２﹒９４％，報４１﹒９５元；澳博跌０﹒３２％，報６﹒２７元；新濠升

２﹒８５％，報１２﹒９８元。



＊汽車股受惠車輛購置稅下調，長實跌近３％＊



對於有傳發改委下調車輛購置稅的消息，富瑞發表研究報告指，若果消息屬實，將有助扭轉

國內汽車銷售弱勢，以及紓緩市場憂慮。汽車紛紛上揚，北京汽車（０１９５８）現價升４﹒８

５％，報４﹒３２元；廣汽集團（０２２３８）現價揚３﹒０４％，報７﹒８元；吉利汽車（０

０１７５）升３﹒８７％，報１４﹒４８元 長城汽車（０２３３３）升５﹒２４％，報４﹒６

２元；華晨中國（０１１１４）升１﹒３８％，報６﹒６元。

長和系昨日舉行股東特別大會以商討建議合組財團以１２９﹒７９億澳元（約７５２﹒７８

億港元）收購澳洲天然氣管道公司ＡＰＡ股權事宜，長實（０１１１３）、長江基建

（０１０３８）及電能（００００６）聯合宣布，於三間公司的股東特別大會上已取得股東批准

方案，超過９９％股東支持。長和（００００１）股價半日升０﹒４５％，報７８﹒５元；長實

跌２﹒５９％，報５０﹒７元；長江基建下跌０﹒２６％，報５７﹒２元；電能上升０﹒１％，

報５１﹒７５元。

上午多隻個股大升大跌，當中先進半導體（０３３５５）獲溢價６７％提私有化，今復牌飆

逾４８﹒８９％，報１﹒３４元，為半日升幅最大個股。此外，山水水泥（００６９１）停牌約

三年半後今早復牌，隨即下滑３７﹒３６％，報３﹒９４元，為半日跌幅最大股份。



＊譚朗蔚：Ａ股主宰港股，料下試２４６００＊



美股短暫回穩，帶動港股今日上揚。富昌證券聯席董事譚朗蔚向《經濟通通信社》表示，港

股走勢仍要觀望Ａ股市場，且由於人民幣兌一美元中間價今報６﹒９６４６，仍處於２００８年

５月以來逾１０年的低位，人民幣持續下滑對港元將造成不利因素。他指出，１０月恆指挫逾

３０００點，相信短線只會小漲大回，輕微反彈再繼續熊市。他認為大市會以２５２００點，即

上周裂口位為上線阻力，而之後當下試２４６００至２３４００點水平。

譚朗蔚稱，港股現處熊市，沒有明顯較強之板塊，可留意績後仍企穩的股份，例如匯控

（００００５）業績勝預期，日前股價急升，而平保（０２３１８）首三季淨利潤增長近

２０％，股價亦可企穩。（ｋｔ）

