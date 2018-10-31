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即市新聞

31/10/2018 17:44

《美元走勢－羅明立》美匯仍然處於強勢，歐元有破位而下風險

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１３﹒３３　　　１１３﹒０４　　　１１３﹒２４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１３５０　　　１﹒１３３６　　　１﹒１３４１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２７１９　　　１﹒２７００　　　１﹒２７１５
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒００５８　　　１﹒００４８　　　１﹒００５２
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４７４　　　７﹒８４３０　　　７﹒８４５５

　　《美元走勢》受到美國就中美貿易戰發出的不同信息所影響，美股連日大幅波動。特朗普分
別使出大棒及紅蘿蔔，一方面威脅會全面徵關稅，另一方面又認為可與中方達成協議。其實有關
言論都只是談判上的策略，反而中方一直沒有太多回應，面對一個沒正常牌路又善變的對手，似
乎並不在意特朗普的言論，因始終無法判斷哪句才是真心說話。至今中國仍然在強化一些自身的
措施以應對這場持久戰。
　　歐元區第三季經濟增長放緩至０﹒２％，按年則回落至１﹒７％，差過預期；而美國１０月
消費者信心指數則升至１３７﹒９，較市場估計為佳。基本面及貨幣政策仍然利好美元，加上歐
英的政治風險事件繼續打壓貨幣的表現，德國總理默克爾宣布完成任期後將退出政壇，相信將增
加未來歐元區的政治不確定性，歐元在１﹒１３附近偏軟，有破位而下的風險。英鎊同樣受「脫
歐」談判仍未達成協議的負面影響，首相文翠珊執政地位不穩，鎊匯隨時要下試１﹒２６。澳洲
今日（３１日）公布的ＣＰＩ數據弱於預期，加上中國１０月官方製造業及非製造業指數都回落
，澳元回落至０﹒７１以下。整體而言美匯仍然處於強勢，有望突破９７繼而上試９８水平。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１３﹒３０　　　１１２﹒００　　　１１３﹒８０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１４００　　　１﹒１２５０　　　１﹒１４５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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