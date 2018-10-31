《美元走勢－羅明立》美匯仍然處於強勢，歐元有破位而下風險

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１３﹒３３ １１３﹒０４ １１３﹒２４

歐元╱美元 １﹒１３５０ １﹒１３３６ １﹒１３４１

英鎊╱美元 １﹒２７１９ １﹒２７００ １﹒２７１５

美元╱瑞郎 １﹒００５８ １﹒００４８ １﹒００５２

美元╱港元 ７﹒８４７４ ７﹒８４３０ ７﹒８４５５



《美元走勢》受到美國就中美貿易戰發出的不同信息所影響，美股連日大幅波動。特朗普分

別使出大棒及紅蘿蔔，一方面威脅會全面徵關稅，另一方面又認為可與中方達成協議。其實有關

言論都只是談判上的策略，反而中方一直沒有太多回應，面對一個沒正常牌路又善變的對手，似

乎並不在意特朗普的言論，因始終無法判斷哪句才是真心說話。至今中國仍然在強化一些自身的

措施以應對這場持久戰。

歐元區第三季經濟增長放緩至０﹒２％，按年則回落至１﹒７％，差過預期；而美國１０月

消費者信心指數則升至１３７﹒９，較市場估計為佳。基本面及貨幣政策仍然利好美元，加上歐

英的政治風險事件繼續打壓貨幣的表現，德國總理默克爾宣布完成任期後將退出政壇，相信將增

加未來歐元區的政治不確定性，歐元在１﹒１３附近偏軟，有破位而下的風險。英鎊同樣受「脫

歐」談判仍未達成協議的負面影響，首相文翠珊執政地位不穩，鎊匯隨時要下試１﹒２６。澳洲

今日（３１日）公布的ＣＰＩ數據弱於預期，加上中國１０月官方製造業及非製造業指數都回落

，澳元回落至０﹒７１以下。整體而言美匯仍然處於強勢，有望突破９７繼而上試９８水平。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１３﹒３０ １１２﹒００ １１３﹒８０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１４００ １﹒１２５０ １﹒１４５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

