《經濟通通訊社３１日專訊》港鐵（０００６６）今早大約９時宣布，高鐵西九龍站的售票
系統運作不暢順，售票及取票受影響，現時車站正以人手售票及協助乘客取票。
港鐵提醒乘客預留時間辦理有關手續，車站方面現正進行修復工作，售票大堂及入閘口已增
派人手，協助乘客。（ｃｌ）
31/10/2018 09:32
【高鐵開通】西九龍站售票系統運作不暢順，改以人手售票
《經濟通通訊社３１日專訊》港鐵（０００６６）今早大約９時宣布，高鐵西九龍站的售票
系統運作不暢順，售票及取票受影響，現時車站正以人手售票及協助乘客取票。
港鐵提醒乘客預留時間辦理有關手續，車站方面現正進行修復工作，售票大堂及入閘口已增
派人手，協助乘客。（ｃｌ）
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