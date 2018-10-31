【高鐵開通】西九龍站售票系統運作不暢順，改以人手售票

《經濟通通訊社３１日專訊》港鐵（０００６６）今早大約９時宣布，高鐵西九龍站的售票

系統運作不暢順，售票及取票受影響，現時車站正以人手售票及協助乘客取票。

港鐵提醒乘客預留時間辦理有關手續，車站方面現正進行修復工作，售票大堂及入閘口已增

派人手，協助乘客。（ｃｌ）

