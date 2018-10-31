《經濟通通訊社３１日專訊》威揚酒業國際（０８５０９）發盈喜，與去年同期財務業績之
凈虧損相比，預期截至今年９月３０日止六個月將錄得純利。集團認為，利潤大幅增加主要由於
，若干大受追捧的頂級珍藏紅酒銷售的毛利率增加；外幣波動導致用於結算自海外供應商購買的
葡萄酒產品的以外幣計價的信託收據貸款產生匯兌收益，此乃主要由於歐元和英鎊貶值所致；及
並無非經常性上市開支。（ｈｌ）
31/10/2018 12:09
【企業盈喜】威揚酒業（８５０９）半年虧轉盈，頂級紅酒毛利率增
《經濟通通訊社３１日專訊》威揚酒業國際（０８５０９）發盈喜，與去年同期財務業績之
凈虧損相比，預期截至今年９月３０日止六個月將錄得純利。集團認為，利潤大幅增加主要由於
，若干大受追捧的頂級珍藏紅酒銷售的毛利率增加；外幣波動導致用於結算自海外供應商購買的
葡萄酒產品的以外幣計價的信託收據貸款產生匯兌收益，此乃主要由於歐元和英鎊貶值所致；及
並無非經常性上市開支。（ｈｌ）
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