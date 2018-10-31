渣打第三季度除稅前基本溢利為１０﹒６９億美元，按年增加３１％

《經濟通通訊社３１日專訊》渣打集團（０２８８８）公布，今年９月３０日止三個月的管

理層中期報告，季內收入為３７﹒２４億元（美元．下同），按年增加４％，按季則減少１％，

乃主要受非洲及中東地區影響所致，而年初至今的收入則增加５％。

另外，季內支出為２５億元，增加１％。信貸減值為１﹒１５億元，按年減少６７％。第三

季度的除稅前基本溢利為１０﹒６９億元，按年增加３１％。

第三季度的除稅前法定溢利為１０﹒６２億元，較去年同期增長３７％。（ｈｌ）



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