《經濟通通訊社３１日專訊》差餉物業估價署公布上月住宅租金指數，租金指數升勢未止，
上月報１９７﹒８點，按月升０﹒５６％，按年升６﹒３４％，由年初至今的首九個月升
５﹒４９％。
中小型單位租金指數報２０１﹒９點，按月升０﹒５％，大型單位租金指數報１５９﹒７點
，按月升０﹒８８％。（ｋｙ）
31/10/2018 10:58
【本港樓市】差估署租金指數升勢未止，按月升０﹒５６％
《經濟通通訊社３１日專訊》差餉物業估價署公布上月住宅租金指數，租金指數升勢未止，
上月報１９７﹒８點，按月升０﹒５６％，按年升６﹒３４％，由年初至今的首九個月升
５﹒４９％。
中小型單位租金指數報２０１﹒９點，按月升０﹒５％，大型單位租金指數報１５９﹒７點
，按月升０﹒８８％。（ｋｙ）
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