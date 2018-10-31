《經濟通通訊社３１日專訊》熒德控股（０８５３５）發盈喜，預期集團截至今年９月底止
六個月將錄得純利，去年同期則確認虧損淨額。
董事會認為，該溢利增加主要由於主要附屬公司核心業務的內部增長；期間並無錄得去年同
期產生的有關上市開支；及計入自２０１７年８月收購的附屬公司衛保工程的經營業績為集團帶
來溢利及收益。（ｋｙ）
31/10/2018 17:03
【企業盈喜】熒德控股料中期由虧轉盈，因附屬公司核心業務增長
《經濟通通訊社３１日專訊》熒德控股（０８５３５）發盈喜，預期集團截至今年９月底止
六個月將錄得純利，去年同期則確認虧損淨額。
董事會認為，該溢利增加主要由於主要附屬公司核心業務的內部增長；期間並無錄得去年同
期產生的有關上市開支；及計入自２０１７年８月收購的附屬公司衛保工程的經營業績為集團帶
來溢利及收益。（ｋｙ）
|FOCUS31/10/2018
【FOCUS】地產代理掀「汰弱留強」 港樓跌勢已成？
|生財有道31/10/2018
【樓市轉勢】9月樓價指數跌1.4% 錄兩年半最大跌幅
|剖析天下31/10/2018
【中期選舉】民調一面倒 沉默的多數 VS 女性力量
|剖析天下31/10/2018
【中期選舉】共和黨或失眾院 惟貿戰難休兵
|生財有道31/10/2018
環保或成新主角 照亮光大綠色環保
|生財有道31/10/2018
5G時代將至 中國鐵塔盈利硬淨
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰