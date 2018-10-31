【企業盈喜】熒德控股料中期由虧轉盈，因附屬公司核心業務增長

《經濟通通訊社３１日專訊》熒德控股（０８５３５）發盈喜，預期集團截至今年９月底止

六個月將錄得純利，去年同期則確認虧損淨額。

董事會認為，該溢利增加主要由於主要附屬公司核心業務的內部增長；期間並無錄得去年同

期產生的有關上市開支；及計入自２０１７年８月收購的附屬公司衛保工程的經營業績為集團帶

來溢利及收益。（ｋｙ）

