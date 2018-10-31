《經濟通通訊社３１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４９１９點，升８點，低水６０
點，最新報２４８８３點，跌２８點，低水９７點，合約成交３７３４張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０１２６點，跌９點，低水１２點，最新報
１０１２５點，跌１０點，低水１４點，合約成交２１７０張。（ｋｉ）
31/10/2018 18:15
【夜期時段】即月期指報２４８８３點，跌２８點，低水９７點
《經濟通通訊社３１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４９１９點，升８點，低水６０
點，最新報２４８８３點，跌２８點，低水９７點，合約成交３７３４張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０１２６點，跌９點，低水１２點，最新報
１０１２５點，跌１０點，低水１４點，合約成交２１７０張。（ｋｉ）
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