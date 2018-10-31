《再戰明天》內地公布財新製造業ＰＭＩ，英倫銀行宣布利率決定

《經濟通通訊社３１日專訊》明早，內地公布１０月財新製造業採購經理人指數（ＰＭＩ

）。明晚，英倫銀行宣布利率決定，並公布會議記錄和通脹報告。



＊英倫銀行宣布利率決定，並公布會議記錄和通脹報告＊



明晚（１日）美股盤前公布業績的大企業有巴郡和ＭＳＣＩ公司。

在外圍重要經濟活動上，明晚，加拿大央行副總裁威爾金斯發表演講。本港時間明晚

１０：１０ｐｍ，紐約聯儲執行副總裁Ｋｅｖｉｎ Ｓｔｉｒｏｈ在金融時報美國銀行業論壇上

講話：制定通向穩定與成功的路線。

明晚８：００ｐｍ，英倫銀行宣布利率決定並公布會議記錄和通脹報告。



＊內地公布１０月財新製造業採購經理人指數＊



在數據方面，明早（１日）５：００ａｍ，巴西公布官方指標利率，料維持於６﹒５％不變

。７：００ａｍ，南韓公布１０月消費者物價指數，月率料由０﹒７％降至下滑０﹒２％；年率

料由１﹒９％升上２％。８：００ａｍ，南韓公布１０月貿易收支，料貿盈由９５﹒７億美元收

窄至７４億美元；進口年率料由下滑２﹒１％升上１９﹒９％；出口年率料由下滑８﹒２％升上

１８％。

８：３０ａｍ，澳洲公布９月貿易收支，料貿盈由１６億澳元擴大至１７億澳元。澳洲第三

季進口物價季率料由３﹒２％下降至１％；出口物價季率料由１﹒９％升上２﹒２％。

９：４５ａｍ，中國公布１０月財新製造業採購經理人指數，料維持於５０。



＊ＩＳＭ １０月製造業指數料下降＊



明午４：１５ｐｍ，瑞士公布１０月消費者物價指數，月率料維持於０﹒１％；年率料由

１％升上１﹒１％；核心消費者物價指數年率料由０﹒４％升上０﹒５％。

４：３０ｐｍ，香港公布９月零售銷售，年率料由９﹒５％降至６﹒７％。

今晚７：３０ｐｍ，美國公布１０月Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ裁員人數。８：００ｐｍ，英國

公布官方指標利率，料維持於０﹒７５％。

８：３０ｐｍ，美國公布一周首次申請失業救濟金人數，料由２１﹒５萬下降至２１﹒２萬

；連續申請失業救濟金人數料由１６３﹒６增加至１６４萬。美國第三季非農業生產力料由

２﹒９％降至２﹒１％。

９：４５ｐｍ，美國公布１０月製造業採購經理人指數，料中５５﹒６升上５５﹒８。

１０：００ｐｍ，美國公布９月營建開支，月率料由０﹒１％降至０％。ＩＳＭ １０月製造業

指數料由５９﹒８降至５９。



＊香港寬頻派業績＊



在本港，明日開股東會的公司有：新維國際控股（０８０８６）和國浩集團（０００５３

）。

派業績的公司有：香港寬頻（０１３１０）、檳傑科達（０１６６５）和駿溢環球金融

（０８３５０）。（ｈｏ）

