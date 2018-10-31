【新股上市】傳平保計劃讓醫療科技子公司在港上市，集資廿億美元

《經濟通通訊社３１日專訊》據外電引述消息人士指，中國平安（０２３１８）（滬：６０

１３１８）正計劃讓醫療科技子公司在港上市，該公司主要提供科技平台予醫院、保險及藥劑公

司，預料集資約２０億美元，惟計劃仍在初步階段，詳情或會轉變。（ｃｈ）

