《經濟通通訊社３１日專訊》中港照相（０１１２３）發盈警，預期截至今年９月底止六個
月中期業績將會錄得綜合虧損，而於去年同期則錄得綜合盈利。該公司指，由盈轉虧主要歸因於
外幣匯兌損失及營運開支增加所致。（ｋｉ）
31/10/2018 17:00
【企業盈警】中港照相（０１１２３）料中期由盈轉虧
《經濟通通訊社３１日專訊》中港照相（０１１２３）發盈警，預期截至今年９月底止六個
月中期業績將會錄得綜合虧損，而於去年同期則錄得綜合盈利。該公司指，由盈轉虧主要歸因於
外幣匯兌損失及營運開支增加所致。（ｋｉ）
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