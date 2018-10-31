【企業盈警】中港照相（０１１２３）料中期由盈轉虧

《經濟通通訊社３１日專訊》中港照相（０１１２３）發盈警，預期截至今年９月底止六個

月中期業績將會錄得綜合虧損，而於去年同期則錄得綜合盈利。該公司指，由盈轉虧主要歸因於

外幣匯兌損失及營運開支增加所致。（ｋｉ）

