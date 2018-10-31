《經濟通通訊社３１日專訊》奧傳思維控股（０８０９１）發盈警，預期２０１９財年六個
月期間將錄得淨虧損。有關跌幅主要是由於期間的醫院廣告收入較去年有所減少及銷售費用增加
。（ｋｙ）
31/10/2018 17:03
【企業盈警】奧傳思維（８０９１）料２０１９財年中期錄淨虧損
《經濟通通訊社３１日專訊》奧傳思維控股（０８０９１）發盈警，預期２０１９財年六個
月期間將錄得淨虧損。有關跌幅主要是由於期間的醫院廣告收入較去年有所減少及銷售費用增加
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