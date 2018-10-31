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31/10/2018 17:09

【企業盈警】中國生物科技料第三季虧損淨額不少於４６００萬元

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國生物科技服務（０８０３７）發盈警，預期於今年第三季
度期間將會錄得不少於４６００萬元的虧損淨額，而於去年同期則錄得虧損淨額約１５１５﹒２
萬元。
　　該公司指，第三季度期間虧損淨額增加主要歸因於有關授予購股權之股權結算以股份為基礎
付款的攤銷約９９３﹒１萬元；行政開支增加約１２４５﹒５萬元；及並無錄得出售聯營公司及
附屬公司之收益或透過損益按公平值列帳之金融資產公平值變動產生的收益或虧損。（ｋｙ）

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