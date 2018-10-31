《經濟通通訊社３１日專訊》新維國際控股（０８０８６）發盈警，預期集團截至今年９月
底止三個月將錄得除稅後虧損不超過２０００萬元。
新維國際指，有關虧損主要歸因於集團之電子商務業務及物業管理及物業代理服務業務之虧
損；按公平值計入損益之股本投資之公平值虧損約４５０萬元；及可換股債券之推算利息開支約
３６５﹒１萬元。（ｋｙ）
31/10/2018 18:00
【企業盈警】新維國際（８０８６）料上季稅後虧損不逾２千萬元
《經濟通通訊社３１日專訊》新維國際控股（０８０８６）發盈警，預期集團截至今年９月
底止三個月將錄得除稅後虧損不超過２０００萬元。
新維國際指，有關虧損主要歸因於集團之電子商務業務及物業管理及物業代理服務業務之虧
損；按公平值計入損益之股本投資之公平值虧損約４５０萬元；及可換股債券之推算利息開支約
３６５﹒１萬元。（ｋｙ）
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