《小傳日記》維穩效應未消退，淡友休戰暫離去！

《小傳日記》花旗國嗰邊侵侵再出口術，噚日接受媒體訪問嘅時候話，可以同神州達成「極

好嘅協議」，加上受惠於晶片及運輸股強勁上漲，三大指數連挫兩日後，隔晚全面反彈。

香江呢邊就無視神州官方ＰＭＩ降至５０﹒２巴仙遜預期跌至逾兩年新低嘅消息，都照跟美

股反彈，加上踏入業績期，多間公司公布季績齊齊撐起魚缸，今日魚缸高開１６７點之後穩定上

揚，早市觸及２４８７２點曾經回落，午市之後更愈升愈有，最終恆指以全日高位２４９７９點

收市，升３９４點或升近２巴仙，主板成交１０６３﹒６４億，增加逾近７巴仙。但成個十月就

蒸發咗２８０８點，跌幅約一成，慘！

國貨今日升１３９點，漲幅逾１巴仙，報１０１３８點，成功收復一萬關。

Ａ場方面今日收復２６００點關口，中證監同銀保監嘅維穩效應未除，就算經濟數據唔好，

都無阻滬指升３４點或升逾１巴仙，收報２６０２點。



＊煤股有起色企鵝終反擊，渣打績後上大象續走強＊



藍戰士大部分表現都唔差，煤炭一哥神華（０１０８８）噚日收市後放榜，頭三季雖然少賺

咗４巴仙，但花旗就話佢單計第三季賺多近９巴仙，仲話好過佢預期，維持「掃貨」評級。有大

行唱好，缸友都放心入市，神華全日跳起超過３巴仙，報１７﹒７６銀。

重磅大佬都全線造好，ＱＱ（００７００）噚日創超過１７個月低後，今日勁彈近６巴仙，

報２６７蚊，為恆指貢獻１２２點。生發發（００３８８）升咗近２巴仙，報２０８蚊。中移動

（００９４１）連跌４日後，今日跳彈床升近３巴仙，報７３﹒３銀。

本地薑錢莊呢個禮拜陸續派成績表，大象（００００５）同中銀（０２３８８）早前放完榜

，但只有前者成功跑出。大象成績省鏡，缸友都寄望同屬國際同業嘅渣打（０２８８８）業績都

會有返咁上下，結果都不負眾望，首三季稅前基本溢利升咗兩成半，單計第三季都踢高三成一，

令佢一度彈高近３巴仙，但埋單升幅縮水至超過１巴仙，報５４﹒６５銀。其他本地薑兩邊走，

中銀噚日唔見咗７巴仙後，今日繼續腳軟，跌咗半巴仙，報２９﹒３銀，最低見２８﹒９銀，創

年半新低，慘！東亞（０００２３）就碌低近２巴仙，報２５﹒４銀。大象就跟住個市發威，彈

起２巴仙，報６４﹒４銀。



＊績差被糟蹋財險突急插，手機設備佬缸友齊當寶＊



Ａ場繼續有阿爺維穩，唔少內險都有得跟住升，但人保（０１３３９）同佢個仔財險

（０２３２８）就大插水，事關人保賺少咗近３２巴仙，財險就少賺兩成六，而財險仲要被野村

唱淡，「他屐」降３巴仙至１２﹒１９銀，維持「掃貨」評級，財險全日急瀉超過１２巴仙，報

７﹒６銀。人保就唔見咗超過６巴仙，報３﹒２銀。其他內險街坊就有得升，平保

（０２３１８）升咗近２巴仙，報７３﹒８５銀。太保（０２６０１）彈起逾２巴仙，報

２９﹒２銀。太平（００９６６）仲勁，跳起超過４巴仙，報２６﹒２。

蘋果公司噚晚發布新嘅ｉＰａｄ Ｐｒｏ同ＭａｃＢｏｏｋ，有分析仲話因為之前「唉瘋」

加咗價都有咁多人捧場，所以會食住上再加價。香江唔少手機設備佬雖然冇跟蘋果搵食，但都一

樣強勢彈起，富智康（０２０３８）最威風，勁彈超過一成，報０﹒７３銀。舜宇

（０２３８２）亦一度有超過一成升幅，埋單升咗６巴仙，報６８銀。瑞聲（０２０１８）同高

偉電子（０１４１５）就有跟蘋果搵食，前彈高近５巴仙收５９﹒６５銀，後者亦抽高近６巴仙

報０﹒９銀。搞手機外殼代工嘅比亞迪電子（００２８５）跳起超過７巴仙，報９﹒１９銀。



＊業績表現好基建佬走高，賭佬跌到殘反彈唔太難＊



神州鐵路佬連同基建三寶業績全線省鏡，其中，中鐵建（０１１８６）頭９個月純利升兩成

，至１２６億人仔。業績好，股價自然高，收市可以飆多過５巴仙，報９﹒９２銀。中鐵

（００３９０）都唔弱，頭９個月可以多賺超過一成八，收報７蚊，飆４巴仙。中交建

（０１８００）頭９個月多賺近一成，收漲多過２巴仙，報７﹒１７銀。中車（０１７６６）表

現就差梗啲，只可賺多９巴仙，所以股價都跑輸其他基建佬，升得近１巴仙，報６﹒８８銀。

之前９月份馬交嘅博彩收入差過市場預期，但美高梅業績（０２２８２）唔算差，上季經調

整ＥＢＩＴＤＡ增逾６巴仙，股價最高見過１１﹒５銀，不過升勢唔能夠持續，最終只升近１巴

仙，報１１﹒０８；銀娛（０００２７）就彈多過４巴仙，報４２﹒４銀；金沙（０１９２８）

漲近２巴仙，報３０﹒９銀；新濠（００２００）就飆多過６巴仙，報１３﹒４銀。



＊瑞信唔祝福中石化痛哭，人仔好可悲鐵鳥各自飛＊



三桶油走向各異，中石化（００３８６）首九個月多賺５６巴仙至５９９﹒８０億銀人仔，

但瑞信撥冷水下調佢「他屐」，由９﹒９銀至９﹒５銀，維持「跑贏孖屐」評級，股價穿十天線

（６﹒４４銀）兼２５０天線（６﹒３９５銀），全日走低近３巴仙，報６﹒３６銀。中海油（

００８８３）腳軟軟，走低近１巴仙，報１３﹒４６銀。中石油（００８５７）走高超過３巴仙

，報５﹒７４銀。

油價噚日走低，人仔仍繼續貶值，鐵鳥今日唔跟隊形飛，東航（００６７０）今日飛高高，

破十天線（４﹒１９７銀），全日升近６巴仙，報４﹒３３銀。國航（００７５３）首９個月少

賺１６巴仙至６９億銀人仔，每股基本收益５１分人仔，不過大和仲好ｂｕｙ佢，全日走高近７

巴仙，報６﹒３１銀。南航（０１０５５）跟升超過５巴仙，報４﹒２４銀。請請！



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