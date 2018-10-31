《真知灼見－溫灼培》紐元或短期見底

《真知灼見》繼上周歐元區公布強差人意的１０月份綜合採購經理指數令歐元匯價跌至靠近

１﹒１４美元後，踏入本周德國總理默克爾受地方選舉失敗因素打擊，突然宣布退下基督教民主

聯盟的黨魁一職。政治不穩定因素使歐元匯價進一步失支持。歐元作為美元以外最大貨幣，歐元

跌美元自然強。不過有趣是，美元強勢只相對歐洲貨幣及日圓，澳元則相對穩，紐元兌美元更見

上升。



出現這情況這確實有點不尋常。不單美元強會對紐元帶來壓力，周一晚（２９日）《彭博》

引述官方消息指美國總統特朗普計劃如於１１月底的Ｇ２０大會上，倘中美兩國領導人會面後未

能達成貿易協議，美國將會提早在１２月加大對中國進口貨物徵重關稅。以新西蘭對中國經濟的

依賴，上述消息實在不利當地貨幣。筆者認為，紐元的不跌反升，主要是上周四（２５日）當地

公布了９月貿赤擴大至１５﹒６億紐元，是歷來最大單月赤字。



據了解，是因為要大量對進口原油作支付及農產品出口又欠理想導致龐大赤字。筆者計算過

，９月平均紐元匯價為６６美仙。也是說紐元已跌到一個位置，再便宜的匯率水平也不能利於當

地經濟，相反更可能帶來損害。這或會改變往後新西蘭財金官員對紐元匯價的看法，不再傾向把

其貨幣壓低；不過，分析紐元不能忽略人民幣匯價及中國經濟。倘人民幣續跌，紐元要升始終會

有困難。而如果到１２月美國真進一步對中國進口貨徵關稅，屆時紐元料也會被拖累。技術上由

現在到１１月底，料紐元於６４美仙支持力強，相反料６６﹒５０美仙上升阻力龐大。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

