《宏觀論勢－李捷龍》資產負債表規模觸頂

《宏觀論勢》已發展市場在１０月進入緊縮政策的下一階段，央行開始縮表，標誌著金融危

機結束十年後，漫長的政策正常化又踏前一小步。目前為止，政策收緊並未對主要經濟體或金融

市場造成任何嚴重衝擊。

十年前，不少央行轉而用「量化寬鬆」方法以支持經濟增長。十年來，量寬規模持續擴大，

直至今年９月觸頂。由１０月起，美國、歐元區和日本的資產負債表總和開始下降。與此同時，

聯儲局逐漸加快縮表步伐，由１０月起，每月縮表規模上限將達到５００億美元。

由於量化緊縮對美國國債構成阻力，加上聯儲局持續加息和財政赤字飆升，筆者預計十年期

國債孳息率將在未來一年推高至３﹒５％。

而各地量寬的成效都值得商榷。美元在環球金融市場扮演主導角色，以１美元計，聯儲局的

量寬措施應較同等價值的歐洲或日本央行量寬措施帶來更大的影響力。歐洲央行結束量寬和日本

央行減少買債的重要性，或會低於聯儲局正在實行的量化緊縮措施。

整體而言，越來越多已發展市場的央行開始「縮表」，與加息雙管齊下。貨幣政策雖然依舊

寬鬆，但非常緩慢而審慎地收緊。這對於推行貨幣寬鬆措施已近十年的市場而言意義重大；美國

率先推行的措施亦反映量化緊縮措施未必會對經濟增長或金融市場造成嚴重影響。

美國的財政刺激措施應可為今年餘下時間至２０１９年的強勁增長帶來支持。經過八次加息

後，貨幣政策的支持作用逐漸減弱，但約在未來一年內都應不會拖累經濟。不過，２０２０年的

增長前景較不明朗，而財政和貨幣政策都可能會明顯拖慢經濟增長，但並不會在近期發生。隨著

核心通脹已達２％的目標水平，聯儲局可望持續緊縮政策至２０１９年底，每季以現有步伐加息

。

即使美國最近對２０００億美元中國進口貨品徵收１０％關稅，但此等貿易摩擦暫應不會對

總額達２０萬億美元的美國經濟造成嚴重衝擊。不過，貿易摩擦仍有可能升級，仍有待緩解汽車

業界的怨言。美國的貿易政策受制於總統，大致不受中期選舉結果影響。

歐洲經濟增長步伐放緩，但其強勁勢頭仍足以繼續降低失業率，跌至推動工資上升的水平。

目前為止，消費物價通脹影響不大。緊縮政策在１０月會告尾聲，屆時歐洲央行的每月資產購買

量將減半，為２０１８年底前全面停購鋪路。央行定於２０１９年第三季首次加息，但一年後領

導層換屆或會加快緊縮步伐。而英國與歐盟的脫歐談判仍然波折重重，各方需作出妥協才能在達

成粗略的框架協議。

對中國而言，美國關稅措施陸續有來的影響難以量化，但西方技術進入中國受限，將進一步

阻礙中國經濟增長。為抵銷衝擊，中國放寬政策、下調稅率，並放寬信貸條件和增加基建支出，

有望限制經濟增長放緩。目前，出口僅佔整體經濟約五分一，因此刺激內需應可帶來若干抵銷作

用，但同時可能換來債務佔國內生產總值的比率進一步增加。

美國加息令新興市場面臨挑戰，這些國家的對外赤字引發龐大的融資需求，幸好情況僅影響

阿根廷和土耳其為主的少數國家。至於亞洲大部分國家均擁有對外盈餘，相對較能抵禦美國加息

造成的壓力。區內新興經濟體財政狀況普遍穩健，通脹受控，經濟失衡的情況並不嚴重，意味大

部分國家的政策具靈活性，足以應對外來壓力，以及緩和經濟增長所面對的整體衝擊。

《新加坡銀行首席經濟師 李捷龍》

