《嬈望大中華－彭藹嬈》人民幣到７算之後何去何從？

《嬈望大中華》在過去三個月，人民幣不斷逼近７算，８月１５日美元兌人民幣達到當時的

最高點６﹒９３４８。雖然其後走勢在９月相對平穩，但是人民幣在１０月明顯貶值，於１０月

２６日昇至最高點６﹒９６４４。如此看來，央行似乎有意讓美元兌人民幣在７算附近徘徊。



＊人民幣快到７算，７算並非死線＊



但是，７算更似一個心理關口。央行首先要把人民幣貶值與Ａ股下跌之間的關聯性盡量降低

，才能讓美元兌人民幣輕鬆過７。投資者應該明白７算其實並非死線。

美元兌人民幣在６﹒９９９和在７﹒０００之間的影響並無太大差別，只是７算讓投資者覺

得人民幣好像貶值更快，但事實並非如此。



＊人民幣貶值已經放緩＊



人民幣快速貶值發生在年中。６月貶值了２﹒９３％，７月３﹒１７％。但到８月僅貶值了

０﹒１６％，９月為０﹒６４％，１０月微彈至１﹒２４％。由８月開始人民幣波幅擴大，但是

央行指導其貶值減速，並沒有造成恐慌。全年到１０月２８日為止共貶值６﹒９２％。



＊讓人民幣與Ａ股的關聯性降低＊



央行引導人民幣貶值，但又不希望因此影響Ａ股，所以需要投資者認清貶值與Ａ股下跌的關

係其實不大。

人民幣貶值是貿易戰下的產物。某些Ａ股公司的業績固然與貿易戰有關，但是，不是每隻Ａ

股都直接或間接受貿易戰影響。待投資者分清匯率與股票的基本面後，央行可以更輕鬆讓美元兌

人民幣跨過７算。



＊７算之後何去何從？＊



有些投資者認為美元兌人民幣過７算之後，人民幣便會大幅貶值。筆者不知道這個結論是從

何而來。難道美元兌人民幣在６﹒９９９之時貶值就會停頓，而匯率過７﹒０００後就會飛快邁

向８﹒０００？筆者認為人民幣會緩慢貶值。７，並不是死線。匯率過７算後，人民幣貶值仍然

持續，但是會以慢速進行。慢，是人民幣匯率的關鍵所在。快，則製造恐慌、混亂。

假若沒有貿易戰，或者貿易戰的緊張態勢放緩，那麼人民幣貶值速度可能再慢點。筆者預期

美元兌人民幣在２０１９年將貶值４﹒３％左右，與２０１８年相比速度較緩。

《ＩＮＧ銀行大中華經濟師 彭藹嬈》

