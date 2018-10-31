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即市新聞

31/10/2018 10:00

《嬈望大中華－彭藹嬈》人民幣到７算之後何去何從？

　　《嬈望大中華》在過去三個月，人民幣不斷逼近７算，８月１５日美元兌人民幣達到當時的
最高點６﹒９３４８。雖然其後走勢在９月相對平穩，但是人民幣在１０月明顯貶值，於１０月
２６日昇至最高點６﹒９６４４。如此看來，央行似乎有意讓美元兌人民幣在７算附近徘徊。

＊人民幣快到７算，７算並非死線＊

　　但是，７算更似一個心理關口。央行首先要把人民幣貶值與Ａ股下跌之間的關聯性盡量降低
，才能讓美元兌人民幣輕鬆過７。投資者應該明白７算其實並非死線。
　　美元兌人民幣在６﹒９９９和在７﹒０００之間的影響並無太大差別，只是７算讓投資者覺
得人民幣好像貶值更快，但事實並非如此。

＊人民幣貶值已經放緩＊

　　人民幣快速貶值發生在年中。６月貶值了２﹒９３％，７月３﹒１７％。但到８月僅貶值了
０﹒１６％，９月為０﹒６４％，１０月微彈至１﹒２４％。由８月開始人民幣波幅擴大，但是
央行指導其貶值減速，並沒有造成恐慌。全年到１０月２８日為止共貶值６﹒９２％。

＊讓人民幣與Ａ股的關聯性降低＊

　　央行引導人民幣貶值，但又不希望因此影響Ａ股，所以需要投資者認清貶值與Ａ股下跌的關
係其實不大。
　　人民幣貶值是貿易戰下的產物。某些Ａ股公司的業績固然與貿易戰有關，但是，不是每隻Ａ
股都直接或間接受貿易戰影響。待投資者分清匯率與股票的基本面後，央行可以更輕鬆讓美元兌
人民幣跨過７算。

＊７算之後何去何從？＊

　　有些投資者認為美元兌人民幣過７算之後，人民幣便會大幅貶值。筆者不知道這個結論是從
何而來。難道美元兌人民幣在６﹒９９９之時貶值就會停頓，而匯率過７﹒０００後就會飛快邁
向８﹒０００？筆者認為人民幣會緩慢貶值。７，並不是死線。匯率過７算後，人民幣貶值仍然
持續，但是會以慢速進行。慢，是人民幣匯率的關鍵所在。快，則製造恐慌、混亂。
　　假若沒有貿易戰，或者貿易戰的緊張態勢放緩，那麼人民幣貶值速度可能再慢點。筆者預期
美元兌人民幣在２０１９年將貶值４﹒３％左右，與２０１８年相比速度較緩。
《ＩＮＧ銀行大中華經濟師　彭藹嬈》

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