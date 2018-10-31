騰訊急升近６％，港股飆３９４點收２４９７９，成交１０６４億

《經濟通通訊社３１日專訊》港股承接隔晚美股（３０日）反彈，雖然中國１０月官方製造

業ＰＭＩ遜預期，一度限制大市升勢，但Ａ股持續走高，帶動港股急升逾３９０點，逼近二萬五

大關。

恆指高開１６７點，報２４７５２，隨後升幅一度收窄至２４７００點。受惠於內地股市愈

升愈有，加上重磅股騰訊（００７００）發威，恆指最終以全日高位收市，報２４９７９，升

３９４點或升１﹒６０％，主板成交１０６３﹒６４億元增加近７％。國企指數收報１０１３８

點，升１﹒４０％或升１３９點。全月計，恆指要大瀉２８０８點或１０﹒１％，連跌六個月，

創３６年來最長連月下跌紀錄，累瀉５８２８點或１８﹒９％。

滬綜指數全日收２６０２點，升３４點，升１﹒３５％，成交１５４８﹒９５億元人民幣。



＊重磅藍籌全線升，騰訊貢獻恆指逾百點＊



藍籌股方面，吉利（００１７５）大漲７﹒６％，報１５元，為升幅最大恆指成分股；領展

（００８２３）遭野村維持中性投資評級，惟股價失守７０元關口，收報６９﹒５元，走低３﹒

６１％，為表現最差藍籌。

至於重磅藍籌，騰訊（００７００）急升５﹒８７％，報２６７元，恆指貢獻１２２點升幅

；中移動（００９４１）彈２﹒６６％，報７３﹒３元。匯控（００００５）揚１﹒９８％，報

６４﹒４元。友邦保險（０１２９９）挺１﹒８９％，報５９﹒３５元。港交所

（００３８８）走高１﹒６６％，報２０８元；

另外，舜宇光學（０２３８２）繼上日創近１７個月新低後，今日股價一度反彈逾１０％，

高見７１元，收市雖然未能企穩７０元以上，報６８元，但升幅仍有５﹒８４％。至於另一隻手

機設備藍籌－－瑞聲科技（０２０１８）亦彈４﹒７４％，報５９﹒６５元。



＊中資汽車股走高，吉利升近８％冠藍籌＊



有傳發改委下調車輛購置稅，汽車股繼續走高，除了吉利升近８％外，北京汽車

（０１９５８）揚６﹒８％，報４﹒４元。華晨中國（０１１１４）飆５﹒０７％，報６﹒８４

元；比亞迪（０１２１１）彈３﹒４６％，報５０﹒８元。

神華（０１０８８）首三季少賺近４％，但獲多間大行唱好，股價收漲３﹒２６％，報

１７﹒７６元。其他煤炭股同樣獲帶動，中煤（０１８９８）走高２﹒９３％，報３﹒５１元；

兗煤（０１１７１）收高２﹒３５％，報７﹒４１元。



＊四大內險全線揚，中石油季績佳受追捧＊



內險股普遍造好，太保（０２６０１）漲２﹒４６％，報２９﹒２元。平保（０２３１８）

揚１﹒７９％，報７３﹒８５元；新華保險（０１３３６）彈１﹒３８％，報３６﹒６５元；國

壽（０２６２８）亦升０﹒７７％，報１５﹒６２元。

不過，人保（０１３３９）首９個月少賺近３２％，股價要滑６﹒４３％，報３﹒２元。中

國財險（０２３２８）遭野村下調目標價，收跌１２﹒１４％，報７﹒６元。

隔晚國際油價回吐，石油股偏軟，中石化（００３８６）遭瑞信降目標，股價走低

２﹒７５％，報６﹒３６元。中海油（００８８３）下插０﹒７４％，報１３﹒４６元。中石油

（００８５７）第三季盈利創四年新高，股價隨市飆３﹒４２％，報５﹒７４元。（ｋｌ）

