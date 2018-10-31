【香港政情】楊潤雄：過去５年大專院校共發生１１宗示威衝突事件

《經濟通通訊社３１日專訊》立法會舉行大會，建測規園界謝偉銓關注近年有數宗專上院校

學生在校園內示威並演變成衝突的事件。教育局局長楊潤雄指，大專院校的保安事宜，由院校自

行處理，除非有人報警求助，警方才會介入。他又披露經查詢後得悉過去５年大專院校共發生

１１宗示威衝突事件。

楊潤雄表示，局方沒有備存與院校衝突相關統計數據，向院校查詢後，得悉過去５年大專院

校共發生１１宗示威衝突事。１１宗衝突中有４宗曾由警務人員處理；當中分別有由校方及其仔

人士報警的各有一宗、另外２宗由教職員報警。

楊潤雄多次強調，大專院校的保安事宜，由院校自行處理。在院校內的示威活動一般的情況

下警方不會介入，除非警方收到完有人報警求助，要求處理公共安全公共秩序的事宜下，先與院

校聯繫後才會進入校園提供協助。他指，一般而言各院校有內部機制、規則，以及程序去處理後

突發事故，及包括按實際需要向警方發出求助。

他指，事實上院校近年處理不同衝突事件上已經有一定經驗，發揮其專業精神，確保學生在

安全有秩序及專業教育的環境下學習，亦在有需要的時候向學生提供輔導。而政府會繼續透過各

區指揮官，及警民關係主任，與大專院校緊密聯繫，於適切的時候提供協助支援以及意見。

（ｆｗ）（ｚｚ）

