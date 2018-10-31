《神州經脈》ＰＭＩ遜預期，人行發二百億央票，Ａ股十月挫近８％

《神州經脈》內地１０月官方製造業ＰＭＩ降至５０﹒２％，低於預期的５０﹒６％，創

２０１６年７月以來的逾２年最低；非製造業ＰＭＩ亦回落至５３﹒９％，為去年８月以來的逾

一年最低。市場認為，ＰＭＩ遠遜於預期，表明經濟形勢顯著惡化。

人民幣持續低迷，中間價今報６﹒９６４６，較上個交易日再貶７２點子，仍處於２００８

年５月以來逾１０年的低位。為穩定離岸人幣，人行宣布將於下周三（１１月７日）在香港發行

１００億元（人民幣．下同）三個月期、１００億元一年期央行票據，以完善香港人民幣收益率

曲線。

１０月最後一個交易日，數據差疊加人民幣再貶值，但銀保監及中證監上日先後發聲維穩，

市場正面情緒持續，Ａ股表現反高潮，全線指數高開高收，滬綜指全日升１﹒３５％，報

２６０２﹒７８點，收復二千六，但總結全月仍累跌７﹒７％；深成指收升１﹒４６％，但全月

累挫１１％。今日兩市成交總額合計錄３１４９億元，較昨日（３０日）升１﹒２５％。外資追

捧Ａ股，滬股通今日流入４５﹒７億元，深股通流入１４﹒５億元，北上資金流入逾６０億元，

創近五個月以來新高。



＊十月官方製造業ＰＭＩ創逾兩年低＊



國家統計局公布，１０月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）降至５０﹒２％，低市場預期的

５０﹒６％，並創逾２年最低，９月ＰＭＩ為５０﹒８％。

國家統計局表示，受「十一」長假和外部環境複雜多變等因素影響，製造業供需出現一些波

動，１０月製造業ＰＭＩ為５０﹒２％，環比回落０﹒６個百分點，但仍位於擴張區間，製造業

總體繼續保持增長，增速放緩。

１０月，非製造業商務活動指數為５３﹒９％，低市場預期的５４﹒６％，比上月回落１個

百分點，但仍處於較高運行水平，表明非製造業繼續保持擴張態勢，步伐有所放緩。

新訂單指數為５０﹒１％，比上月回落０﹒９個百分點，微高於臨界點，表明非製造業市場

需求擴張步伐放慢。分行業看，服務業新訂單指數為４９﹒１％，比上月下降１﹒０個百分點，

降至臨界點以下。建築業新訂單指數為５６﹒２％，比上月上升０﹒５個百分點。

１０月，綜合ＰＭＩ產出指數為５３﹒１％，比上月回落１﹒０個百分點，表明企業生產經

營活動延續擴張態勢，但增速有所放緩。



＊人行下周三在港發行２００億央票＊



人民銀行公布，為豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣收益率曲線，下周

三（１１月７日）人民銀行將通過香港金融管理局債務工具中央結算系統（ＣＭＵ）債券投標平

台，招標發行２０１８年第一期和第二期中央銀行票據。

第一期中央銀行票據期限３個月（９１天），為固定利率附息債券，到期還本付息，發行量

為人民幣１００億元，起息日為２０１８年１１月９日，到期日為２０１９年２月８日，到期日

遇節假日順延。

第二期中央銀行票據期限１年，為固定利率附息債券，每半年付息一次，發行量為人民幣

１００億元，起息日為２０１８年１１月９日，到期日為２０１９年１１月９日，到期日及付息

日遇節假日順延。以上兩期中央銀行票據面值均為人民幣１００元，採用荷蘭式招標方式發行，

招標標的為利率。

據外電引述德國商業銀行中國首席經濟學家周浩指出，在香港發行央票，意味著人行有意提

高離岸資金成本，以擠壓人民幣空頭。儘管本次在香港央票發行量僅有２００億元，但這也清楚

地表明在人民幣匯率面臨７整數關口前，人行非常希望穩定其貨幣。

西太平洋銀行駐新加坡策略分析師Ｆｒａｎｃｅｓ Ｃｈｅｕｎｇ稱，與香港超過６０００

億元和其他離岸中心４０００億元人民幣存款餘額相比，本次首發央票規模並不大，對離岸人民

幣匯率影響料有限。但這意味著開啟了一個新的貨幣政策工具，同時提供了新的離岸投資產品。



＊在岸人幣續創逾十年低，離岸逼近６﹒９８＊



隔晚美指衝高，人民幣今日續走低。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒９７

３４，較上個交易日４時３０分收盤價跌１２１點子，再創逾１０年新低。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）午後進一步走貶，更一度逼近６﹒９８元關，低見

６﹒９７９３，目前在６﹒９７６９徘徊。

人行今日宣布下周在香港投標發行１００億元三個月期、１００億元一年期人民幣央行票據

，以豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣收益率曲線。離岸人民幣在消息公布

後一度反彈近１００點子，但對在岸的影響有限，市場仍觀望下周央票發行對流動性的實際影響

。而隔晚美指重回９７關口上方，市場認為在美元強勢疊加中美貿易戰有機會升級的雙重壓力下

，人民幣貶值壓力難以消退，預計人民幣短期內將向７元關口靠攏。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒９６４６，較上個交易日再貶７２點子，仍處於２００８

年５月以來逾１０年的低位，十月中間價累貶８５４點子。



＊人行收水資金面緊，隔夜回購利率飆升８０個基點＊



受淨回籠、月末及ＭＬＦ到期三重疊加因素影響，內地資金面驟然緊張，隔夜質押式回購加

權利率飆升８０個基點，創２０１４年１月以來，近５年最大漲幅；七天期回購利率上漲１８個

基點，至２﹒７１％。

上海銀行間拆借利率亦全線上漲，短端息漲幅最大，其中，隔夜Ｓｈｉｂｏｒ暴漲８０﹒４

個基點，報２﹒３７００％，７天期亦上升１１﹒７個基點，報２﹒７１５０％，３個月期報

２﹒９６３０％，上升０﹒６個基點。

人民銀行表示，考慮到月末財政支出力度進一步加大，可對沖央行逆回購到期等因素的影響

，為維護銀行體系流動性合理充裕，決定今日不進行逆回購操作。

公開市場今日有１５００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠１５００億。人

行連續四個交易日不開展逆回購操作，累計淨回籠達４２００億元。



＊９月國際貨物和服務貿易順差９４億美元＊



國家外匯局公布，按美元計值，２０１８年９月，中國國際收支口徑的國際貨物和服務貿易

收入２３５２億美元，支出２２５８億美元，順差９４億美元。其中，貨物貿易收入２１６９億

美元，支出１８２６億美元，順差３４３億美元；服務貿易收入１８３億美元，支出４３２億美

元，逆差２４９億美元。

按人民幣計值，９月，國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入１６０９８億元，支出

１５４５５億元，順差６４３億元。其中，貨物貿易收入１４８４５億元，支出１２５００億元

，順差２３４４億元；服務貿易收入１２５３億元，支出２９５５億元，逆差１７０２億元。

（ｂｉ）

