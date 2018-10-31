《鍾之日記》十月股災應驗，恒指累跌１成，Ａ股十年最差

《鍾之日記》１０月３１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



十月傳統股災月應驗，香港魚缸１０月累計跌１０﹒１％，創２０１６年１月來最大單月跌

幅，錄得連續第六個月下跌，為１９８２年來最長連跌記錄。滬綜指１０月累跌７﹒７％，創下

２００８年金融危機以來的最差１０月表現。

恆指今日高開１６７點，隨後升幅一度收窄至２４７００點。受惠Ａ股愈升愈有，加上重磅

股騰訊（００７００）發威，恆指以全日高位收市，報２４９７９，升３９４點或１﹒６％，主

板成交１０６３﹒６４億元增加近７％。



＊舜宇瑞聲遇寒潮，全月市值蒸發近四分一＊



高處不勝寒的美股本月終於見頂，由科技股引發了數次崩盤，更牽引出環球股市風暴，港股

作為重災區之一，恆指累計大瀉２８０８點或１０﹒１％，展望未來數月，人民幣貶值勢頭持續

，中國經濟數據大幾率持續變差，且傳美國擬年底前將對華全部商品徵稅，港股未來不容樂觀。

累計本月藍籌蝕錢王就是瑞聲科技（０２０１８），雖然今日隨環球市場反彈，股價全日急

升４﹒７％，報５９﹒６５元，但累計本月仍挫２６﹒６％，每手瑞聲蝕超過１萬元。排第二則

是同樣為手機零件供應商的舜宇（０２３８２），今日升５﹒８％至６８元，全月跌幅達到

２４﹒７％。至於月內股價跌破３００元關，一度接近２５０元關的騰訊（００７００），今日

大升５﹒９％，報２６７元，累計全月仍跌１７﹒４％。

５０隻藍籌股中，僅中信股份（００２６７）全月上升不足１％，但仍跑贏大市，該股今日

升０﹒２％，報１１﹒７６元。



＊ＰＭＩ遜預期，人幣匯率貶不停＊



內地１０月官方製造業ＰＭＩ降至５０﹒２％，低預期的５０﹒６％，創２０１６年７月以

來的逾２年最低；非製造業ＰＭＩ亦回落至５３﹒９％，為去年８月以來的逾一年最低。市場認

為，ＰＭＩ遠遜於預期，表明經濟形勢顯著惡化。

人民幣持續低迷，中間價今報６﹒９６４６，仍處逾１０年低位。而為穩定離岸人幣，人行

終於出手調控，下周三（１１月７日）在香港發行三個月、一年期人民幣央行票據各１００億元

，市場認為此舉意味著人行有意提高離岸資金成本，以擠壓人民幣空頭，捍衛「７」關口。不過

，在岸人民幣（ＣＮＹ）今日收報６﹒９７３４，跌１２１點子，再創逾１０年新低，離岸人民

幣（ＣＮＨ）更一度逼近６﹒９８元關，低見６﹒９７９３。

雖然數據差疊加人民幣再貶值，但銀保監及中證監上日先後發聲維穩，市場正面情緒持續，

Ａ股表現反高潮，全線指數高開高收，滬綜指全日升１﹒３５％，報２６０２﹒７８點，收復二

千六，但總結全月仍累跌７﹒７％；深成指收升１﹒４６％，但全月累挫１１％。兩市成交總額

合計錄３１４９億元（人民幣，下同），較升１﹒２５％。外資追捧Ａ股，滬股通、深股通合共

流入逾６０億，創近五個月以來新高。



＊工行成全球最賺錢企業，招行績優股價漲近半成＊



中資銀行股相繼放榜，「工中建農」季度盈利按年增幅介乎在５﹒６％至８﹒５％之間，其

中農行（０１２８８）表現最好，按年多賺８﹒５％至５５８億元，勝市場預期上限，淨利息按

年升７﹒７％，淨佣金急增１９﹒５％，推動季度經營收入增長１５％。

工行季內多賺５﹒６％至７９２億元，折合約１１６﹒２億美元，超越第二季排首名的美國

蘋果公司，成為全球最賺錢企業，惟期內撥備覆蓋率按季下跌７６個基點，是唯一減少撥備的國

有內銀。

招行（０３９６８）公布最新業績，首三季淨利潤６７３﹒８億元，按年大增近１５％；營

業總收入１８７１﹒５６億升近１３％，淨利息收入１１７９﹒７２億元。匯證、麥格理、瑞信

、摩通等多間大行維持對招行「買入」、「增持」等評級，普遍看法正面。

股價方面，招行業績亮麗，今日有投資者炒高，全日收漲４﹒７％報３０﹒２元，一舉升穿

多條平均線。其餘四大行全線造好，但升幅較細，農行表現較好，升１﹒２％；中行（０３９８

８）升１﹒２％，工行升０﹒４％，建行（００９３９）升０﹒３％。



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