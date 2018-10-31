《經濟通通訊社３１日專訊》人民幣匯率弱勢持續，漸逼近破「７」關口，人民銀行終採取
調控措施，宣布將於下周三（１１月７日）在香港投標發行１００億元三個月期、１００億元一
年期人民幣央行票據，以豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣收益率曲線。
分析認為人行此舉或有助回籠流動性並支持離岸人民幣（ＣＮＨ）靠穩。離岸人幣甫開已企
穩在６﹒９７關，一度高見６﹒９７８０。但相關消息公布後，離岸人幣快速反彈逾９０點，一
度收復６﹒９７關口，但不消一會又重回６﹒９７上方水平徘徊。（ａｃ）
31/10/2018 10:06
【聚焦人幣】人行將在香港發２００億央票，離岸人幣徘徊６﹒９７
《經濟通通訊社３１日專訊》人民幣匯率弱勢持續，漸逼近破「７」關口，人民銀行終採取
調控措施，宣布將於下周三（１１月７日）在香港投標發行１００億元三個月期、１００億元一
年期人民幣央行票據，以豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣收益率曲線。
分析認為人行此舉或有助回籠流動性並支持離岸人民幣（ＣＮＨ）靠穩。離岸人幣甫開已企
穩在６﹒９７關，一度高見６﹒９７８０。但相關消息公布後，離岸人幣快速反彈逾９０點，一
度收復６﹒９７關口，但不消一會又重回６﹒９７上方水平徘徊。（ａｃ）
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