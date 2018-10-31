【貿易開戰】中國商務部：美國管制晉華是濫用措施，泛化國安概念

《經濟通通訊社３０日專訊》中國商務部就美國將福建省晉華集成電路有限公司列入出口管

制「實體清單」回應指出，中方反對美泛化國家安全概念、濫用出口管制措施，反對美實施單邊

制裁、干涉企業開展正常的國際貿易與合作。中方敦促美方採取措施，立即停止錯誤做法，便利

和促進雙方企業開展正常的貿易與合作，維護雙方企業的合法權益。（ｃｔ）

