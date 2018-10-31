《廣匯論勢－鄭廣復》日圓維持上落市格局

《廣匯論勢》金融市場在今、明兩周或會出現劇烈波動，首先，今天（３１日）美國私營機

構ＡＤＰ將會公布１０月份民間就業職位報告，市場預期就業職位增加１８﹒９萬個，略少於９

月份的２３萬，但仍將反映美國就業市場表現穩健。不過，目前美國失業率已處於３﹒７％的

１９６９年１２月以來最低水平，即使單月就業職位增長未如預期，甚至少於１０萬個又如何？

聯儲局仍會維持目前的加息步伐，至少從聯儲局官員的言論大約已猜到，聯邦基金利率升至３厘

才有機會暫停。



市場仍然以勞工部公布的就業報告，作為勞工市場表現的主要參考，當中尤其以平均時薪變

動最受注視。目前市場預期平均時薪按年升幅，將由９月份的２﹒８％擴大到１０月份３﹒１％

，這可以視支持消費力的重要指標。由於９月份就業職位增長急速放緩主要是受到颶風的影響，

當月數字很大可能向上大幅修訂，又或者１０月份職位大幅增加（如２５萬或以上），故可以預

期美元本周走勢偏強。



＊ＢＯＪ下調今明兩年通脹預測＊



今早日本央行（ＢＯＪ）議息後宣布維持現行的負利率政策，並以每年大約８０萬億日圓的

額度增持國債，同時仍會採取孳息率曲線控制，目的是將通脹穩定在２％，ＢＯＪ將會繼續擴大

貨幣基礎直至核心通脹（扣除新鮮食品後）超過並穩定在２％以上。由於明年１０月份將會調高

消費稅，ＢＯＪ將會採取相關行動可能產生的風險，並會制訂適當貨幣政策。



ＢＯＪ同時公布了最新經濟預測，今年增長率將介乎１﹒３至１﹒５％，與７月份預測相同

，２０１９年的增長預期則由７月份的０﹒７至０﹒９％，輕微向上修訂至０﹒８至０﹒９％；

然而，ＢＯＪ將今年的通脹預測則由７月份的１至１﹒２％，向下修訂至０﹒９至１％，明年通

脹預測亦由１﹒８至２﹒１％，向下修訂至１﹒８至２％，撇除上調消費稅的影響後，明年的通

脹率亦預期介乎１﹒３至１﹒５％，略低於７月份預測的１﹒３至１﹒６％。



＊息差續擴大不利圓匯＊



由於聯儲局傾向進一步加息，將聯邦基金利率調高至起碼３厘才有機會暫停，即美日息差仍

將持續擴大至明年中，日圓匯價將會持續受壓。美元兌日圓在１０月４日高見１１４﹒５５後反

覆下跌，上周五（２６日）最低跌至１１１﹒３８後回升，反映目前匯價仍然處於江恩正方形

１３５度的１１１﹒５５及１８０度１１４﹒５５之間波動，在突破上述範圍之前仍可採取高沽

低買的上落市策略。昨天（３０日）向上突破２０日ＳＭＡ（１１２﹒５２）收市，形態上突破

了雙底頸線１１２﹒８９，量度目標為１１４﹒４０。《金道集團投資研究主管 鄭廣復》

