《股林淘金－林家亨》美股昨天大反彈，未來牛熊線拉鋸

《股林淘金》美股昨天（３０日）出現大反彈，道指早段由跌轉升，之後升幅增大，道指與

納指皆以接近全日高位收市，道指報收升４３１點，納指上升１１１點。但道指及納指升幅雖大

，仍然未能升回２５０天移動平均線之上，加上美國長、中、短債息回升，美股後市仍存著隱憂

。今天（３１日）恆指於期指結算之後首日回升，短期雖仍有升幅，但未來會受制於美股牛熊線

拉鋸反覆之氣氛，預料反彈幅度不會太大，可以因應自己最近持倉成本，將汽車股吼高位套現離

場。



＊三一國際第三季業績理想＊



三一國際（００６３１）從事煤機及港口機械產品，受惠今年煤炭價格高企，帶動煤機相關

產品的需求。２０１８年首三季收入增加８９％至３３﹒７１億元人民幣，純利上升１﹒６５倍

至５﹒１１億元人民幣。

集團今年股價表現穩定，因煤機和港口機械產品的國際銷售並未受到影響之餘，相反國際銷

售帶動了集團的收入上升。同時，集團積極控制成本，提高了掘進機、綜採產品、和礦用車輛等

機械的毛利率，第三季毛利率同比由２３﹒３％提升至２８﹒２％。

除了主營業務造好，集團積極推動港口機械產品的銷售，旗下「正面吊」產品在中國市場佔

有率達約６５％，未來「水鐵聯運」等政策的推行將進一步帶動這類產品的需求。另外，最近與

神華集團成功研發純水液壓支架，解決了井下開採污染難題，也減少了煤企的污染處理成本，相

信能提升第四季收入。

集團現時預測市盈為１１﹒７倍，每股淨資產為２﹒４港元，比現時股價略有折讓。上半年

報表顯示資產負債率為４５﹒１％，信貸違約風險低。煤價高企令一眾煤企購買設備來增加產能

，下半年業績表現應會進一步提升，假若未來美股下跌拖累港股，投資者可以留意撈底。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

