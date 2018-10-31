【人行收水】人行連續第４天不進行逆回購，今淨回籠１５００億

《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行公布，考慮到月末財政支出力度進一步加大，可對沖

央行逆回購到期等因素的影響，為維護銀行體系流動性合理充裕，故決定今日不進行逆回購操作

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公開市場今日有１５００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠１５００億。人

行連續４個交易日不開展逆回購操作，累計淨回籠４２００億元。（ａｃ）

