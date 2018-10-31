《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行公布，考慮到月末財政支出力度進一步加大，可對沖
央行逆回購到期等因素的影響，為維護銀行體系流動性合理充裕，故決定今日不進行逆回購操作
。
公開市場今日有１５００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠１５００億。人
行連續４個交易日不開展逆回購操作，累計淨回籠４２００億元。（ａｃ）
31/10/2018 09:29
【人行收水】人行連續第４天不進行逆回購，今淨回籠１５００億
《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行公布，考慮到月末財政支出力度進一步加大，可對沖
央行逆回購到期等因素的影響，為維護銀行體系流動性合理充裕，故決定今日不進行逆回購操作
。
公開市場今日有１５００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠１５００億。人
行連續４個交易日不開展逆回購操作，累計淨回籠４２００億元。（ａｃ）
|國際動態31/10/2018
特朗普擬禁「雙非」 在美出生不再自動享公民權
|生財有道30/10/2018
第三屆聯大投資比賽圓滿舉行 冠軍由香港大學同學奪得
|FOCUS30/10/2018
【FOCUS】無視打臉侵侵續對華強硬 聯儲QT會否生變惹關注
|中國故事30/10/2018
【互聯互通】北上互認基金擴容至16隻
|國際動態30/10/2018
印尼獅航客機墜海 189人恐罹難
|FOCUS29/10/2018
【FOCUS】「熱帶特朗普」勝出 巴西右轉或添北京頭痛
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰