《經濟通通訊社３１日專訊》萬科（０２２０２）（深：０００００２）自從打出「活下去
」標語後，外界均關注萬科這個地產巨頭的項目周轉期。據《新京報》報道，萬科旗下北京萬科
天地被指事先註冊一批公司取得購房資質，其後把公司法人身份轉讓予購房者，從而成功規避北
京當局的限購政策。
記者進行放蛇調查期間，萬科工作人員稱：「目前項目在售商品房居住和辦公都可以……交
房費就可以了，公司我們都已經弄完的」，該工作人員透露，其北京萬科天地項目３個月內已售
出了約８０套房。（ｅｙ）
31/10/2018 14:30
【調控升級】萬科北京項目被內媒曝註冊殼公司，助買家規避限購令
《經濟通通訊社３１日專訊》萬科（０２２０２）（深：０００００２）自從打出「活下去
」標語後，外界均關注萬科這個地產巨頭的項目周轉期。據《新京報》報道，萬科旗下北京萬科
天地被指事先註冊一批公司取得購房資質，其後把公司法人身份轉讓予購房者，從而成功規避北
京當局的限購政策。
記者進行放蛇調查期間，萬科工作人員稱：「目前項目在售商品房居住和辦公都可以……交
房費就可以了，公司我們都已經弄完的」，該工作人員透露，其北京萬科天地項目３個月內已售
出了約８０套房。（ｅｙ）
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