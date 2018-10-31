【聚焦數據】中國１０月官方製造業ＰＭＩ降至５０﹒２％，低預期

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，１０月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）降

至５０﹒２％，低市場預期的５０﹒６％。９月ＰＭＩ為５０﹒８％。

國家統計局表示，受「十一」長假和外部環境複雜多變等因素影響，製造業供需出現一些波

動，１０月製造業ＰＭＩ為５０﹒２％，環比回落０﹒６個百分點，但仍位於擴張區間，製造業

總體繼續保持增長，增速放緩。

從企業規模看，大型企業ＰＭＩ為５１﹒６％，比上月回落０﹒５個百分點，但仍高於製造

業總體水平１﹒４個百分點，運行相對平穩，是製造業保持增長的主要支撐；中、小型企業ＰＭ

Ｉ為４７﹒７％和４９﹒８％，分別比上月回落１﹒０和０﹒６個百分點，低於臨界點。



＊非製造業ＰＭＩ回落及低預期＊



１０月，非製造業商務活動指數為５３﹒９％，低市場預期的５４﹒６％，比上月回落１個

百分點，但仍處於較高運行水平，表明非製造業繼續保持擴張態勢，步伐有所放緩。

分行業看，服務業商務活動指數為５２﹒１％，比上月回落１﹒３個百分點，服務業增速有

所放緩。從行業大類看，鐵路運輸業、航空運輸業、郵政業、電信廣播電視和衛星傳輸服務、互

聯網軟件信息技術服務、保險業、租賃及商務服務業等行業商務活動指數均位於５５﹒０％以上

的較高景氣區間，企業經營活動較為活躍。資本市場服務、房地產業、居民服務及修理業等行業

商務活動指數繼續位於臨界點以下，業務總量有所回落。建築業商務活動指數為６３﹒９％，比

上月上升０﹒５個百分點，建築業生產活動繼續加快。

新訂單指數為５０﹒１％，比上月回落０﹒９個百分點，微高於臨界點，表明非製造業市場

需求擴張步伐放慢。分行業看，服務業新訂單指數為４９﹒１％，比上月下降１﹒０個百分點，

降至臨界點以下。建築業新訂單指數為５６﹒２％，比上月上升０﹒５個百分點。



＊１０月綜合ＰＭＩ回落＊



１０月，綜合ＰＭＩ產出指數為５３﹒１％，比上月回落１﹒０個百分點，表明企業生產經

營活動延續擴張態勢，但增速有所放緩。（ｃｔ）

