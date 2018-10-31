【數據解讀】統計局：製造業供需出現波動，總體增速放緩

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，１０月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）降

至５０﹒２％，低市場預期的５０﹒６％。９月ＰＭＩ為５０﹒８％。國家統計局服務業調查中

心高級統計師趙慶河對此進行了解讀。



＊新出口訂單收縮情況加劇＊



趙慶河指，本月受「十一」長假和外部環境複雜多變等因素影響，製造業供需出現波動，製

造業ＰＭＩ為５０﹒２％，環比回落０﹒６個百分點，但仍位於擴張區間，製造業總體增速放緩

。

趙表示，１３個行業的ＰＭＩ位於擴張區間，其中農副食品加工、食品及酒飲料精製茶、紡

織服裝服飾、醫藥等製造業ＰＭＩ均位於５３﹒０％以上；紡織業和汽車製造業等行業ＰＭＩ位

於收縮區間，同比、環比均有所回落，但製造業基本面總體平穩。

生產指數為５２﹒０％，比上月回落１個百分點。新訂單指數為５０﹒８％，比上月回落１

﹒２個百分點，其中反映外部需求變化的新出口訂單指數為４６﹒９％，低於上月１﹒１個百分

點，趙認為本月供需穩中有緩。

至於價格指數有所回調，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數為５８﹒０％和

５２﹒０％，分別比上月回落１﹒８和２﹒３個百分點，價格上漲壓力有所緩解。但主要原材料

購進價格指數和出廠價格指數差值擴大到６﹒０個百分點，表明製造業原材料採購價格漲幅繼續

超過產品出廠價格，影響了部分企業的效益增長。

生產經營活動預期指數為５６﹒４％，與上月持平，企業對未來三個月生產經營預期基本穩

定。

從企業規模看，大型企業ＰＭＩ為５１﹒６％，比上月回落０﹒５個百分點，但仍高於製造

業總體水平１﹒４個百分點，運行相對平穩，是製造業保持增長的主要支撐；中、小型企業ＰＭ

Ｉ為４７﹒７％和４９﹒８％，分別比上月回落１﹒０和０﹒６個百分點，低於臨界點。



＊非製造業續處於較高運行水平＊



１０月非製造業商務活動指數為５３﹒９％，比上月回落１﹒０個百分點，但仍處於較高運

行水平，趙解讀指非製造業繼續保持擴張態勢，步伐有所放緩。

服務業延續增長勢頭，服務業商務活動指數為５２﹒１％，比上月回落１﹒３個百分點，服

務業總體擴張速度放緩。在「十一」黃金周的拉動下，鐵路運輸、航空運輸、商務服務業等行業

商務活動指數高於５５﹒０％，業務總量較快增長；郵政快遞、電信、互聯網軟件等新興服務業

商務活動指數均處於５９﹒０％以上高位景氣區間，企業經營活動較為活躍。而受製造業產需回

調影響，生產性服務業商務活動指數低於上月５﹒１個百分點，為５０﹒５％。另外，證券、房

地產等行業商務活動指數位於收縮區間，特別是證券業為春節月度外的年內低點。

趙又指建築業景氣度高位提升。建築業商務活動指數為６３﹒９％，高於上月和上年同期０

﹒５和５﹒４個百分點，繼續保持高位運行的走勢。從市場需求和預期看，建築業新訂單指數和

業務活動預期指數為５６﹒２％和６６﹒０％，分別比上月上升０﹒５和０﹒９個百分點，建築

業市場需求穩定增長，企業信心較強。



＊趙慶河：企業生產經營活動續擴張＊



趙總結指，本月綜合ＰＭＩ產出指數為５３﹒１％，比上月回落１﹒０個百分點，表明中國

企業生產經營活動延續擴張態勢，但增速有所放緩。其中，構成綜合ＰＭＩ產出指數的製造業生

產指數和非製造業商務活動指數分別為５２﹒０％和５３﹒９％，環比均有所回落。（ｅｙ）

