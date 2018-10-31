【Ａ股維穩】深圳市國資委設立市屬國企資金融通平台

《經濟通通訊社３１日專訊》深圳國資委表示，為規範深圳市屬國企資金公開融通業務，服

務於企業資金效益提高和國有資產保值增值，深圳市國資委設立深圳市屬國企資金融通平台。

該平台將為直管企業和金融機構資金融通提供信息發布、展示、撮合等業務的綜合服務。上

述資金公開融通業務是指直管企業依托深圳市屬國企資金融通平台開展的資金存放、資金協同、

購買理財、流動貸款等各類業務。（ｂｉ）

