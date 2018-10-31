【中期選舉】減稅法案、大法官闖關成功，多數黨優勢功不可沒

《經濟通通訊社記者俞瑾３１日報道》民主、共和兩黨就國會多數「爭崩頭」，特朗普不惜

四圍飛為黨友站台助選之餘，更頻頻現身電視訪談以佔據媒體頭條，背後玄機從倍受爭議的減稅

法案（Ｔａｘ Ｃｕｔｓ ａｎｄ Ｊｏｂｓ Ａｃｔ ｏｆ ２０１７）和聯邦最高法院大法

官卡瓦諾（Ｂｒｅｔｔ Ｋａｖａｎａｕｇｈ）任命雙雙闖關成功可見一斑。



＊總統支持法案選舉後通過率大降＊



根據美國「三權分立」原則，總統並無立法權，任何立法草案都須經參議院或眾議院提出並

經參眾兩院半數通過後，才能送交總統簽署成為法律；參議院更有權確定或駁回總統對高級政府

官員和法官的任免。

鑑於中期選舉的「鐘擺效應」，數據顯示自１９９２年以來，總統支持的法案獲得通過的能

力在中期選舉後都大幅下降。以奧巴馬兩屆任期為例，其所在的民主黨於２０１０、２０１４年

中期選舉分別流失國會席位６９席、１９席，此後其支持的法案通過率均現大跌，其中２０１６

年僅為３９﹒３％，而特朗普２０１７年支持法案獲得通過率高達９８﹒７％。

再以懸在特朗普頭上的「豔星門」、「通俄門」為例，民主黨如想對其啟動彈劾程序，須首

先經過眾議院司法委員會審核，經確認證據的彈劾決議案須獲得眾議院半數支持、參議院三分二

支持，才能完成定罪。



＊共和黨團再推「稅改２﹒０版」＊



去年１１月１７日，特朗普稅改法案在全體民主黨議員投反對票的情況下，率先在眾議院以

２２７：２０５獲通過；１２月２日，再在全體民主黨議員投反對票的情況下，以５１：４９的

些微差距獲通過。

稅改帶動的美企盈利改善以及消費者支出增加，成為特朗普津津樂道的美股牛市和「ＧＤＰ

增速１００年來首次超越失業率」。就在上月１０日，眾議院共和黨團再推出「稅改２﹒０版」

，包括將減稅「１﹒０版」中有效期８年的個人稅率削減改為永久性舉措；剔除一些退休金帳戶

繳款的年齡上限，允許小企業偏主聯合為員工提供與４０１Ｋ類似的退休福利計劃等。

由於稅改「１﹒０版」已預計將令聯邦財政赤字在未來十年增加１﹒５萬億美元，據估算，

「２﹒０版」將令聯邦赤字進一步擴大５７６０億美元。因此被視作通過機會甚微及共和黨只是

為中期選舉造勢。



＊最高法院或右傾，惟勝負未落實＊



就在本月６日，特朗普提名的大法官人選卡瓦諾以１３７年來的最低票數（５０：４８）獲

參議院通過，令最高法院９名大法官中的保守派傾向比例增至５席。由於最高法院是美國法律的

最終仲裁者，在許多極具爭議性的法案，例如墮胎和槍支管制等法案上具有最終決定權，加上任

期終身，他的就任大概率令最高法院未來立場右傾，被視作特朗普的重大政治勝利。

今次大法官任命風波經歷聽證會、ＦＢＩ背景審查，最終在共和黨參議員僅１人倒戈的情況

下驚險通過，特朗普其後稱，「激進的民主黨人」為憤怒的左翼暴民，「讓他們管治國家變得危

險和極端」。

不過，Ｐｏｌｉｔｉｃｏ╱ＭｏｒｎｉｎｇＣｏｎｓｕｌｔ最新民調發現，４６％的選民認

為參議院微弱多數確認卡瓦諾的提名是一個錯誤，只有４０％的人認為正確。有民主黨人士就建

議，如該黨重奪國會控制權，可啟動程序罷免卡瓦諾。

